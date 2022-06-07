Top Gun: Maverick'in yapımcısı Paramount Pictures'a telif hakkı davası

07 Haziran 2022 Salı, 12:41

PARAMOUNT PICTURES

Amerikalı aktör Tom Cruise'un başrolde olduğu 1986 yapımı Top Gun filmine esin kaynağı olan İsrailli yazarın ailesi, devam filmiyle ilgili Paramount Pictures stüdyosuna telif hakkı davası açtı.

Aile, devam filmi Top Gun: Maverick geçen ay gösterime girdiğinde, stüdyonun yazar Ehud Yonay'ın 1983 tarihli "Top Guns" öyküsünün yayın haklarına sahip olmadığını öne sürüyor.

Ehud Yonay, 2012'de ölmüştü.

Yonay'ın eşi Shosh Yonay ve oğlu Yuval Yonay tarafından Pazartesi günü Los Angeles Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Paramount'un Ehud'un makale haklarını ABD Telif Hakları Yasası uyarınca feshedildikten sonra yeniden almadığı iddia ediliyor.

Aile stüdyodan Top Gun: Maverick'ten elde edilen kâr da dahil olmak üzere miktarı belirtilmeyen bir tazminat talep ediyor.

Davada, Yonay ailesinin, 2018 yılında Paramount'a Ehud'un makalesi üzerindeki haklarının Ocak 2020'de sona ereceğini bildirdiği belirtildi.

'İDDİALAR DAYANAKSIZ'

Yonay ailesini temsil eden avukat Marc Toberoff, "Paramount her ne kadar aksini iddia etmek istese de, telif haklarını kaybettikten sonra Top Gun: Maverick'i çekti" dedi.

Paramount ise "Bu iddiaların hiçbir dayanağı yok, kendimizi şiddetle savunacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Los Angeles'tan avukat Mitra Ahouraian, Paramount'un Top Gun devam filmini 2018'de çekip 2019'da vizyona sokma planlarının Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Ahouraian, "Bu davada zamanlama çok önemli olacak çünkü fesih bildirimi... 2020'de yürürlüğe girecek şekilde gönderildi" dedi.

Top Gun: Maverick'te Tom Cruise orijinal filmdeki ABD donanması pilotu Pete "Maverick" Mitchell rolünü yeniden canlandırıyor.

Devam filminde Maverick, yeni nesil pilotları eğitmekle görevli bir eğitmen olarak Top Gun uçuş akademisine geri dönüyor.

Top Gun: Maverick açılış yaptığı hafta sonu, Covid dönemi ve sonrasında gösterime giren filmler arasında gişe geliri klasmanında Örümcek Adam. Eve Dönüş Yok, Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Batman'den sonra dördüncü sırada yer aldı.

Gösterime girmesi sonrası ilk 10 günde filmin dünya çapında gişe geliri 548 milyon dolardı.