Toplam 10 oyunluk ceza aldı... Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sana verebileceğim tek iyi haber bu!'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 00:20

Güncelleme: 03.03.2024 - 00:20

Bugün yapılan konseyde Acun Ilıcalı her iki takımdan yarışmacılara da ceza verdi. Gergin geçen konseyde Acun Ilıcalı bir akrabası tarafından yemek temin edilmesi için uğraşılan yarışmacıya toplam 5 ödül oyunundan yararlanamama cezası verdi.

NAGEHAN SAKATLANDI

Survivor'ın favori ismi Nagehan bugünkü yarışmada sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Konseyde yer alamayan yarışmacının dizinde bir problem olduğunu söylendi.

AYSU'DAN BEKLENMEYEN HAREKET

Acun Ilıcalı'nın anlattıkları bütün yarışmacılar üzerinde büyük bir şok dalgası yarattı. Mavi takım yarışmacılarından Aysu'nun abisiin ona yemek göndermeye çalışması nedeniyle Aysu 5 oyun cezası aldı. Aysu olanlardan haberi olmadığını söylse de Acun Ilıcalı emin bir şekilde adeletli olması gerektiğini belirterek yarışmacıya 5 oyunluk bir ceza verdi.

"BENİ KİMSE DURDURAMAZ"

Konseyin ilerleyen bölümlerinde konu kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre ve Aleyna'ya döndü. Yunus Emre'nin haketmediği yemeği yemeye teşebbüs etmesi üzerine çalışların uyarılarına rağmen sinirlenmesi ve "Beni kimse durduramaz." demesi üzerine Acun Ilıcalı cezası daha bugün biten yarışmacıya 3 hafta daha ceza verdi. Aynı şeklide Aleyna'nın da kahve içmeye çalıştığı biliniyor. Aleyna ceza almazken Yunus Emre söyledikleri nedeniyle ceza aldı. Acun Ilıcalı yemeği yemiş olsaydı bile 7 oyunluk cezası henüz bittiği için ceza vermeyi düşünmediğini fakat söyledikleri nedeniyle bu cezayı vermek durumunda olduğunu söyledi.

"SANA VEREBİLECEĞİM TEK İYİ HABER BU"

Ceza alan yarışmacılardan Yunus Emre cezası yeni bittiği için Acun Ilıcalı'dan cezasını 2 haftaya düşürmesini istedi. Acun Ilıcalı söylemleri nedeniyle bu yapamayacağını çok bir şekilde belirterek verebileceği tek iyi haberin Birleşme Partisi'nin bu cezalara dahil edilmemesi olduğunu söyledi. Böylece Yunus Emre üst üste 10 ödül oyunundan yararlanamamış olacak