Tosunum böreği malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Tosunum böreği nerenin yemeği?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:12

Kütahya'ya özgü bir börek çeşidi olan tosunum böreği, hem lezzetli bir tarif hem de akşam yemeklerinde ara sıcak için sunulabilen pratik bir atıştırmalık. İşte, 'tosunum böreği nasıl yapılır?' sorusunun cevabı...

TOSUNUM BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için;

1 şişe maden suyu



1 adet yumurta



1 çorba kaşığı yoğurt



1 çay bardağı zeytinyağı



1 adet margarin



Aldığı kadar un



Tuz



Haşhaş

İç harcı için;

1 su bardağı yeşil mercimek



1 adet doğranmış soğan

Sıvı yağ



Tuz



Karabiber

TOSUNUM BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir kabın içine alarak, iyice yoğurun.

Ardından hamuru 8 eşit parçaya ayırın.

Her parçayı bir tabak büyüklüğünde açarak, yağlayıp ve katlayın. Daha sonra hamurları buzdolabında 1 saat bekletin.

Beklettiğiniz parçaları açıp, 4 parçaya bölün.

İçi için, 1 su bardağı yeşil mercimeği iyice haşlayıp, süzün. Sıvı yağ ile ince ince doğradığınız soğanları kavurun ve mercimeği soğanların üstüne ilave edin.

Hazırladığını içe tuz ve karabiber ekleyip, açtığınız hamurların içine yerleştirin.

İçini doldurduğunuz hamurların üzerine yağlı haşhaş sürülüp fırına verin. Sıcak olarak servise sunun.

*Görsel fotoğrafı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne aittir.