Perde pilavı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Perde pilavı nerenin yemeği? Orijinal tarifiyle perde pilavı...
Türk Patent kurumu tarafından tescilli yemekler listesinde olan perde pilavı hem tadı hem de görsel sunumuyla en merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Peki, Perde pilavı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Perde pilavı nerenin yemeği?
Siirt'in en meşhur misafir yemeği olan perde pilavı, kerkük mutfağında hazırlanan bir pilav çeşididir. İşte, perde pilavının tarifi...
PERDE PİLAVI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1,5 kilo tavuk
- 750 gr pirinç
- 150 gr badem içi
- 250 gr tavuk ciğeri
- Tarçın,
- tereyağı
- Karabiber ve tuz
Dış tarafı için:
- 6 yumurta
- 100 gr margarin
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 kahve fincanı tavuk suyu
- Alabildiğince un ve tuz
PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?
- Bir kaba yumurta kırılır. Eritilmeden margarin, tuz, zeytinyağı ve bir kahve fincanı tavuk suyu eklenip karıştırılır. Bu karışıma yavaş yavaş un ilave edilir.
- Hamur kıvamı tutunca, biri büyük biri küçük iki bezeye ayrılır. Bezeler on dakika dinlendirilir. Perde pilavının yapılacağı tencere katı yağ ile iyice yağlanır. Tencerenin dibine badem dizilir.
- Büyük beze oklava ile 1 cm kalınlığında açılır. Yağlanan tencereye kenarını kapatacak ve dışarı sarkacak şekilde döşenir.
- İç pilavın yapılışı: Tavuklar haşlanır, kemiklerinden ayrılıp tava ve ızgarada kızartılır. Pirinç tuzlu suda 20 dakika ıslatılır. Bademler haşlanıp kabukları soyulur. Ciğerler kuşbaşı doğranıp haşlanır. Pirinç rengi değişmeyecek şekilde yağda kavrulur. İç pilav gibi pişirilir.
- Kaynarken içine bademler eklenir. Pilav pişmeye yakın içine ciğer ilave edilir. Pilav demlendikten sonra ise üzerine karabiber ve tarçın ekilir. Hamur döşenmiş tencereye, pilav ve haşlanmış tavuk kat kat dizilir. En üste de daha önce ayırdığımız küçük hamur bezesi oklava ile açılarak kapak şekilde örtülür.
- Hava almaması sağlanır. Hamurun üstü yağlanır. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra ters çevrilerek servis yapılır.
Tarif; Kültür Bakanlığı sitesi, Kültür Portalı'ndan alınmıştır.
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