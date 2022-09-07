Deli kız dolması malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Deli kız dolması tarifi...

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:33

Türkiye'de çeşitli yörelere özgü birçok yemeği ismi ve tarifiyle dikkat çekiyor. İşte, lezzetlerden biri olan deli kız dolmasının tarifi...

DELİ KIZ DOLMASI MALZEMELERİ NELER?

1 bağ kara lahana

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 litre su

Tuz

Sıvı yağ

DELİ KIZ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Yıkanmış olan karalahanaları ince ince kesin.

Soğanı sıvı yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Ardından kavrulan soğanlara salça ilave edip, bir süre daha karıştırın.

Karalahanaları da tencereye alarak 3 malzemeyi birden kavurun. Malzemeleri sürekli karıştırarak, lahana ve soğanları yakmadan iyice öldürün.

Yıkanmış olan bulguru da tavaya ilave edelim; tavaya soğuk su, tuz, pul biber ve kimyon ilavesi de yaparak kaynamaya bırakalım.

Malzemeler kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte bir müddet daha pişirelim.

Bulgur iyice pişinceye kadar, kısık ateşte tutalım. İhtiyaç olursa biraz su ekleyerek, pişirmeye devam edebilirsiniz.

DELİ KIZ DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Deli kız dolması, Orta Karadeniz Bölgesi yöresine ait bir yemektir.