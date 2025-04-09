Trabzon Ortahisar'da oy birliğiyle 'Volkan Konak' kararı: İsmi Boztepe Seyir Terası'na verildi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:44

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:44

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Belediye Başkanvekili Celal Akaç yönetiminde yapıldı.

Bir önceki meclis toplantısında, Volkan Konak’ın isminin Gazipaşa Mahallesi Kasımoğlu Sokak’a verilmesini içeren ve Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu’na havale edilen maddeyle ilgili konuşan Akaç, “Kasımoğlu Sokak’la ilgili yapılan değerlendirme sonrasında, aile bireyleri ile de irtibat kurduk ve ikinci bir adım atma ihtiyacımız doğdu. Ardından aklımıza seyir terasımız geldi ve kenti tepeden gören bu noktaya, şehrimize sürekli özlem duyan sanatçımızın adını vermeyi düşündük” dedi.

TEKLİF OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Akaç, daha sonra Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu’ndan gelen bu yöndeki teklifi, Meclis'in onayına sundu. Yapılan oylamada, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu’nun isminin, 'Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu' olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ise “Kıymetli sanatçımız, Trabzon ismiyle özdeşleşmiş, Trabzon’a, Maçka’ya çok değer katmış bir kişilik. Onun ismine ve sanatına yaraşır bir kültür merkezi yapıp buraya da Volkan Konak adını vermeyi düşünüyoruz. Bunu da kamuoyuna duyurmak istiyorum” diye konuştu.

EFSANE AKTÖR DE SOKAKTA YAŞAYACAK

Toplantıda, 1 No’lu Bostancı, Konaklar ve Yalıncak mahallelerinde yeni açılan sokakların isimlendirilmesine ilişkin gündem maddesi ve Akyazı mahallesinde yeni açılan bir sokağa, Trabzonlu sinema sanatçısı Tanju Gürsu’nun adının verilmesi konusundaki gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.