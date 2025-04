Volkan Konak'ın eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: 'Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye'

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’taki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı için ilk tören İstanbul’da düzenlendi. Öğle namazını müteakip Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, cenazesi memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine uğurlandı. Burada Güney Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Sanatçının vefatının ardından ailesi sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle."