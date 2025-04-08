Volkan Konak'ın eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: 'Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:34

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’taki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı için ilk tören İstanbul’da düzenlendi. Öğle namazını müteakip Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, cenazesi memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine uğurlandı. Burada Güney Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KONAK AİLESİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Sanatçının vefatının ardından ailesi sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle."

"KARA, KAPKARA BİR GECE..."

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak, sanatçının vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşinin kaybını şu sözlerle anlattı:

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor."

Selma Konak, duygusal mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoşçakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek."

YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPMIŞLARDI

Volkan ve Selma Konak çifti, yıllar önce maddi imkansızlıklar nedeniyle sade bir nikahla evlenmişti. Üç çocukları bulunan çift, 25 yıl sonra hayallerini gerçekleştirerek düğün yapmıştı.