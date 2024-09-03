Trabzon'da binbir emekle toplanıyor, Bayburt'ta kurutuluyor! Bu yıl rekolte yüksek...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:08

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:08

Binbir meşakkatle topladıkları fındıkları komşu ilde kuruttuktan sonra satışa sunan üreticiler, Bayburt'ta yabancılık çekmediklerini, güzel bir şekilde ağırlandıklarını "Burada hiç yabancılık çekmiyoruz, kendi evimizde gibiyiz. Trabzon da bizim, Bayburt da bizim, her şey için teşekkür ederiz" sözleriyle belirttiler.

Fındık bahçesinde çuvala doldurdukları fındıkları Arpalı beldesinde faaliyet gösteren bir fırıncı esnafının arazisine getirerek naylonlar üzerine seren, güneşte kurutan üreticiler, kendilerine kapılarını açan esnaf Harun Alemdar'a teşekkür ettiler. Yaklaşık bir hafta sürecek kurutma mesaisinden sonra, üreticiler, fındıklarını toparlayıp yeniden Araklı'nın yolunu tutacaklar.

"BURADA ARAZİ VE İKLİM ŞARTLARI ÇOK GÜZEL"

Yağmur çamur demeden zorlu hava şartlarında binbir emekle topladığı fındığını kurutmak için Arpalı'ya getirdiğini, söyleyen fındık üreticisi Özcan Yakup, "Bayburt da bizim, Trabzon da bizim. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz" diyerek, "Trabzon'un Araklı ilçesinde fındık üreticiliği yapıyoruz. Malum bizim oralarda bu mevsimde havalar yağışlı oluyor. Yağmur çamur demeden fındıkları bir şekilde topluyoruz ama kurutma işinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kurutma işi için Bayburt ilimize geliyoruz, bu iş için çok uygun bir yer. Arazi ve iklim şartları burada çok güzel. Ürünleri alıp, buraya gelip, güneşe karşı serip, kurutup, aşağı indirip, tekrar satıyoruz. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz, kendi evimizde gibiyiz. Trabzon da bizim, Bayburt da bizim, her şey için teşekkür ederiz. Her sene geliriz, mevsim şartları uygunsa Trabzon'da kuruturuz ama tersi bir durum olur, hava yağışlı olursa -ki bazen bizim orada bir ay boyunca yağmur olabiliyor. O zaman Bayburt'a geliyoruz" ifadelerini kullandı.

FINDIK SEZONU BEREKETLİ GEÇTİ REKOLTE ARTTI

Fındık kurutmak için Arpalı'ya gelen bir diğer üretici Erturan Aksoy, fındığın kilosunu 110 liraya sattıklarını, rekoltenin de geçen seneye göre bu sene biraz daha yüksek olduğunu söyledi. Fındık kurutma işinin 3 gün boyunda Arpalı'da devam edeceğini belirten Aksoy, "Trabzon'da hep yağmur olduğu için fındıklarımızı Bayburt'a kurutmaya geldik. Fiyatlara gelince, fiyatlar geçen yıla nazaran yüzde 20, yüzde 30 daha düşük. Alıcılar fındığın kilosunu 110 liraya alıyorlar. Rekolte geçen yıla oranla yüzde 10, yüzde 15 daha fazla. Geçen sene 3 ton fındık aldık, bu yıl hasat edilen fındık 3 buçuk ton olur. Tahminen 3 gün buradayız, Bayburt'tayız. Yaklaşık 3 günde fındık kurur, 3 gün sonra fındığı toparlayıp inşallah gideceğiz" diyerek konuştu.

Dededen babadan kalma çay fındık üretimini uzun yıllardır devam ettiren Mustafa Karabela, isimli fındık üreticisi ise Araklı'nın Taştape köyünden, Bayburt'un Arpalı beldesine fındık kurutmaya geldiğini kaydederek, "Taştape köyünden Bayburt'un Arpalı beldesine fındık kurutmaya geldik. Fındığımızı kurutup, Allah nasip ederse birkaç gün sonra tekrar Araklı'ya, Taştape köyüne döneceğim. Dededen, babadan öğrendiğimiz kadarıyla çay ve fındık işine devam ettik, onlardan öğrendiğimizle çiftçiliğe devam ediyoruz. Başka yapacak bir işimiz yok" dedi.

Yağmurlu havada fındık kurutamayan üreticilere kolaylık sağlayan fırıncı esnafı Harun Alemdar, üreticilere kapılarını açtı. Elinden geldiğince üreticilere destek olduğunu aktaran Alemdar, "Trabzon'da havaların yağışlı olması sebebiyle Bayburt'un Arpalı beldesinde Trabzon'dan gelen fındıkçı komşularımıza yine kapılarımızı açtık, burada fındıklarını kurutuyorlar. Trabzon'da malum bu aylarda havalar çok yağışlı olduğu için, kurutmaya güneş olmadığından dolayı üreticilerimiz Bayburt'un Arpalı beldesini tercih ediyorlar. Trabzon'dan gelen fındık üreticilerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz, mekanımızı, arazimizi sunuyoruz, üreticiler sıkıntı çekmesinler. Trabzon'da havalar şu an yağışlı olduğu için mecbur Bayburt'a geliyorlar, biz de misafirperverliğimizi göstermek zorundayız. Karadere ekmek fırını olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.