'Trainspotting' dizi oluyor
'Trainspotting' filmlerinde yer alan 'Begbie' karakterinin dizisi için hazırlıklara başlandı. Dizide, Begbie karakterini iki 'Transpotting' filminde olduğu gibi Robert Carlyle canlandıracak.
Danny Boyle’un yönetmenliğini üstlendiği “Trainspotting” filmlerinde yer alan “Begbie” karakterini anlatan bir dizi çekilecek. Dizi, 'Trainspotting’ kitabının da yazarı olan Irvine Welsh’in Begbie’nin hikâyesini anlattığı 'The Blade Artist' kitabından uyarlanacak.
Birer saatlik altı bölüm halinde yayınlanması planlanana dizide, Begbie karakterini iki "Transpotting" filminde olduğu gibi Robert Carlyle canlandıracak.
Irvine Welsh ve Robert Carlyle’in projeye ilişkin Londra’da birkaç yapımcıyla görüştüğü belirtildi.
İlk "Transpotting" filmi 1996’da, ikincisi ise 2017’de gösterime girdi.
Senaryolarını John Hodge’ın yazdığı film serisinin başrollerinde, Carlyle’ın yanı sıra Ewan McGregor, Ewen Bremner, Johnny Lee Miller ve Kelly Macdonald yer aldı.
Kaynak: AjansBizim
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- BAE’den Türkiye açıklaması
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Uğur Şahin'den kritik açıklama