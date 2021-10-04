'Trainspotting' dizi oluyor

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:02

Danny Boyle’un yönetmenliğini üstlendiği “Trainspotting” filmlerinde yer alan “Begbie” karakterini anlatan bir dizi çekilecek. Dizi, 'Trainspotting’ kitabının da yazarı olan Irvine Welsh’in Begbie’nin hikâyesini anlattığı 'The Blade Artist' kitabından uyarlanacak.

Birer saatlik altı bölüm halinde yayınlanması planlanana dizide, Begbie karakterini iki "Transpotting" filminde olduğu gibi Robert Carlyle canlandıracak.

Irvine Welsh ve Robert Carlyle’in projeye ilişkin Londra’da birkaç yapımcıyla görüştüğü belirtildi.

İlk "Transpotting" filmi 1996’da, ikincisi ise 2017’de gösterime girdi.

Senaryolarını John Hodge’ın yazdığı film serisinin başrollerinde, Carlyle’ın yanı sıra Ewan McGregor, Ewen Bremner, Johnny Lee Miller ve Kelly Macdonald yer aldı.

Kaynak: AjansBizim