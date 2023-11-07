Usta oyuncu Zerrin Sümer'den evlilik itirafı: 'Kimsenin haberi olmadı...'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 07:59

Güncelleme: 07.11.2023 - 07:59

Usta oyuncu Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyleyen oyuncu, 22 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle 8 ay önce nikah masasına oturduğunu söyledi.

Özel hayatından bahseden usta oyuncu şunları söyledi;

"7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim.

Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu.