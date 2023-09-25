Travis Kelce kim, nereli, kaç yaşında? Travis Kelce'in mesleği ne?
Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile adı anılan Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'in yaşamı merak ediliyor. Peki Travis Kelce kim, nereli, kaç yaşında? Travis Kelce'in mesleği ne? İşte ayrıntılar...
Travis Kelce ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Travis Michael Kelce'in yaşamı son günlerde merak ediliyor. Peki, Travis Kelce kim, nereli, kaç yaşında? Travis Kelce'in mesleği ne?
TRAVIS KELCE KİM?
Travis Michael Kelce 5 Ekim 1989 tarihinde Ohio'da doğdu. Cleveland Heights Lisesinde eğitim gördükten sonra Amerikan futbolu bursuyla Cincinnati Üniversitesine başladı. Burada Cincinnati Bearcats takımında kardeşi Jason Kelce ile beraber oynadı. 2013 NFL Draft seçmelerinde 3. Tur 63. Sıradan Kansas City Chiefs tarafından seçildi.
Babası Ed, annesi Donna Kelce'dir. Kardeşi Jason Kelce de NFL bünyesinde Philadelphia Eagles takımında oynadı. Kardeşiyle Super Bowl LVII'de rakip oldu.
2017'den 2022'ye kadar Kelce, sosyal medya fenomeni Kayla Nicole ile birlikteydi.
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