Starbucks tepki çeken 'Taylor Swift menüsünü' kaldırdı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:39

Güncelleme: 14.04.2023 - 12:39

Popüler kahve dükkanı zinciri Starbucks'ın sadece bir şubesinde görülen tanıtım, kahve zinciri tarafından onaylanmamıştı. Tabelada "Taylor Swift'in eski sevgililerinden hangisisin?" sorusu vardı ve altında her zamanki Starbucks menüsü yazılmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; menüdeki (o kişilere benzeyen) içeceklere Swift'in eski erkek arkadaşlarının adı verilmişti.

Müşteriler "Joe Alwyn" (yulaf sütlü sıcak chai), "Harry Styles" (vanilyalı sıcak latte), "Jake Gyllenhaal" (kafeinsiz Americano) veya "Calvin Harris" (vanilya fasulyeli frappe) gibi çeşitli içecekler sipariş edebiliyordu.

Menüdeki diğer isimler arasında Taylor Lautner, Tom Hiddleston ve Joe Jonas vardı.

Fotoğraf: Twitter/@misamericana

Tabela internette kısa sürede büyük tepki alırken birçok kişi önceki günlerde 32 yaşındaki erkek arkadaşı Joe Alwyn'den ayrıldığı iddia edilen 33 yaşındaki şarkıcıyı savundu. Kaynaklara göre Alwyn, Swift'in şöhret düzeyiyle ilgili sorun yaşamış.

Hayranlar büyük öfkelerini sosyal medyada dile getirirken birisi şöyle yazdı:

"@Starbucks, @TaylorSwift13'in eski sevgililerini Pazarlama kampanyaları ve kendi avantajları için kullandı, ne düşünüyorsunuz?"

Bir Swift hayranı şöyle dedi:

"Cinsiyetçi… çünkü eğer bu bir erkek olsaydı, kimsenin umurunda olmadığından bahsederdik ama Taylor Swift olduğu için bunu yapma ihtiyacı hissediyorlar."

Başka bir hayransa şöyle cevap verdi:

"Bu konu hakkında çok fazla düşüncem var ve hiçbiri güzel değil."

Diğerleri Starbucks zincirini savundu. Bir kişi, "Starbucks'ın zincir olduğunu, baristaların önerilen içecek panolarıyla (çalışan favorileri, dizilerin havasına uyan içecekler vb.) yaratıcı olmaya teşvik edildiğini ve bu olayın uygunsuz olmasına rağmen, bir bütün olarak şirketi yansıtmadığını düşünüyorum" dedi.

STARBUCKS'TAN AÇIKLAMA

Resmi Starbucks hesabı Twitter'da şunları yazdı:

"Bunu dikkatimize sunduğunuz için teşekkür ederiz! Bu tabelanın içeriği onaylanmadı ve daha sonra silindi."

Taylor Swift daha önce geçmiş ilişkilerinin mercek altına alınması hakkında konuşmuştu. 2015'te Swift, "eski sevgililerin uzun listesi" hakkında dalga geçilmesinin kamuoyu önünde haksız yere aşağılanmaya karşılık geldiğini iddia etmişti.

Swift, mart ortasından beri "Eras" (Dönemler) turnesiyle ABD'yi geziyor. Ünlü şarkıcı turnenin ABD ayağına ağustos başlarında Kaliforniya'nın Los Angeles şehrine ulaşana kadar devam edecek.

Geçen hafta, hayranları Swift'in turnesindeki şarkı listesini değiştirdiğini fark etti. Turne sürerken Swift, erkek arkadaşından ayrıldığı haberleri çıktığı sıralarda şarkı listesine "The 1" adlı ayrılık şarkısını ekledi. Şarkıcı turnedeki ilk konserlerde "Invisible String"i söylüyordu ancak 31 Mart'ta bu şarkıyı değiştirdi.