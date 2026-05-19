Travma sonrası iyileşme için yeni adres: Yas turizmi

Yas ve travma ile başa çıkma biçimleri değişiyor. Bir zamanlar bireysel ve sessiz yaşanan kayıp süreçleri, artık dünyanın farklı noktalarında düzenlenen topluluk temelli inzivalarla ele alınıyor. Yunanistan’dan Jamaika’ya, İspanya’dan Birleşik Krallık’a uzanan bu programlar; yoga, terapi, doğa odaklı yaşam ve bazı merkezlerde psikedelik destekli çalışmalarla duygusal iyileşmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre bu eğilim, wellness turizminin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi.

YAS İNZİVALARI KÜRESEL BİR TRENDE DÖNÜŞTÜ

Global Wellness Institute verilerine göre wellness turizmi, milyarlarca dolarlık dev bir ekonomi haline gelirken ruh sağlığı ve travma odaklı programlar giderek daha fazla talep görüyor. Özellikle “grief retreats” olarak adlandırılan yas inzivaları, kayıp yaşayan bireylerin duygusal süreçlerini daha yapılandırılmış bir ortamda ele almasına olanak tanıyor.

2025 trend raporlarında, yas grupları ve topluluk ritüellerinin yeniden yükselişe geçtiği; ölüm ve kayıp konularının daha açık ve destekleyici biçimlerde ele alındığı vurgulanıyor.

SPA MERKEZLERİNDEN PSİKEDELİK TERAPİLERE UZANAN DENEYİM

Yeni nesil inziva merkezleri farklı yaklaşımlar sunuyor. Kimileri doğa, yoga ve meditasyon odaklı programlarla duygusal dengeyi hedeflerken, bazı merkezler klinik psikoloji ve alternatif terapileri birleştiriyor.

Uzmanlara göre bu çeşitlilik, bireylerin yas sürecini sadece “yas tutma” değil, aynı zamanda yeniden yapılanma ve duygusal dayanıklılık geliştirme alanına dönüştürüyor.

ÖNE ÇIKAN YAS İNZİVALARI

Farklı ülkelerde dikkat çeken bazı merkezler şöyle:

Yunanistan – Euphoria Retreat: Doğa içinde bütüncül terapi ve duygusal iyileşme programları

Fransa – The Therapy Haven: Bireysel ve çiftlere yönelik psikolojik destek odaklı inzivalar

İspanya – Kaliyoga: Yoga, aile dizimi ve doğa terapisi

Birleşik Krallık – The Arrigo Programme: Travma, tükenmişlik ve yas odaklı kişisel terapi

Jamaika – Beckley Retreats: Psikedelik destekli terapiler ve doğa temelli şifa programları

YENİ BİR TURİZM ANLAYIŞI

Uzmanlara göre bu eğilim, seyahati yalnızca tatil değil aynı zamanda “duygusal iyileşme deneyimi” haline getiriyor. Artan talep, yas turizminin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine işaret ediyor