Cumhuriyet Gazetesi Logo
Travma sonrası iyileşme için yeni adres: Yas turizmi

Travma sonrası iyileşme için yeni adres: Yas turizmi

19.05.2026 12:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Travma sonrası iyileşme için yeni adres: Yas turizmi

Dünyada giderek daha fazla kişi, kayıp ve travma sonrası iyileşme sürecini “yas inzivaları” ve şifa kamplarında geçirmeyi tercih ediyor. Spa merkezlerinden psikedelik terapilere uzanan bu yeni turizm trendi, duygusal sağlığı seyahatin merkezine taşıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yas ve travma ile başa çıkma biçimleri değişiyor. Bir zamanlar bireysel ve sessiz yaşanan kayıp süreçleri, artık dünyanın farklı noktalarında düzenlenen topluluk temelli inzivalarla ele alınıyor. Yunanistan’dan Jamaika’ya, İspanya’dan Birleşik Krallık’a uzanan bu programlar; yoga, terapi, doğa odaklı yaşam ve bazı merkezlerde psikedelik destekli çalışmalarla duygusal iyileşmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre bu eğilim, wellness turizminin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi.

YAS İNZİVALARI KÜRESEL BİR TRENDE DÖNÜŞTÜ

Global Wellness Institute verilerine göre wellness turizmi, milyarlarca dolarlık dev bir ekonomi haline gelirken ruh sağlığı ve travma odaklı programlar giderek daha fazla talep görüyor. Özellikle “grief retreats” olarak adlandırılan yas inzivaları, kayıp yaşayan bireylerin duygusal süreçlerini daha yapılandırılmış bir ortamda ele almasına olanak tanıyor.

2025 trend raporlarında, yas grupları ve topluluk ritüellerinin yeniden yükselişe geçtiği; ölüm ve kayıp konularının daha açık ve destekleyici biçimlerde ele alındığı vurgulanıyor.

SPA MERKEZLERİNDEN PSİKEDELİK TERAPİLERE UZANAN DENEYİM

Yeni nesil inziva merkezleri farklı yaklaşımlar sunuyor. Kimileri doğa, yoga ve meditasyon odaklı programlarla duygusal dengeyi hedeflerken, bazı merkezler klinik psikoloji ve alternatif terapileri birleştiriyor.

Uzmanlara göre bu çeşitlilik, bireylerin yas sürecini sadece “yas tutma” değil, aynı zamanda yeniden yapılanma ve duygusal dayanıklılık geliştirme alanına dönüştürüyor.

Image

ÖNE ÇIKAN YAS İNZİVALARI

Farklı ülkelerde dikkat çeken bazı merkezler şöyle:

Yunanistan – Euphoria Retreat: Doğa içinde bütüncül terapi ve duygusal iyileşme programları

Fransa – The Therapy Haven: Bireysel ve çiftlere yönelik psikolojik destek odaklı inzivalar

İspanya – Kaliyoga: Yoga, aile dizimi ve doğa terapisi

Birleşik Krallık – The Arrigo Programme: Travma, tükenmişlik ve yas odaklı kişisel terapi

Jamaika – Beckley Retreats: Psikedelik destekli terapiler ve doğa temelli şifa programları

YENİ BİR TURİZM ANLAYIŞI

Uzmanlara göre bu eğilim, seyahati yalnızca tatil değil aynı zamanda “duygusal iyileşme deneyimi” haline getiriyor. Artan talep, yas turizminin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine işaret ediyor

İlgili Konular: #travma #duygusallık #yas turizmi

İlgili Haberler

Bir psikopatı duruşundan tanımak mümkün mü?
Bir psikopatı duruşundan tanımak mümkün mü? İlk bakışta güven veren birinin aslında ne sakladığını beden dili ele verebilir mi? Uzmanlara göre geniş ve baskın duruş, manipülatif eğilimler ve psikopatik özellikler arasında dikkat çekici bir bağ var. Ancak tek bir işaret yeterli değil: İşte bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu çarpıcı detaylar…
Ayrılık sonrası 'yara bandı' ilişkisi: Uzmanlar en büyük psikolojik hatayı açıkladı
Ayrılık sonrası 'yara bandı' ilişkisi: Uzmanlar en büyük psikolojik hatayı açıkladı 'Yara bandı ilişkisi' olarak tanımlanan bu sürecin tek başına bir sorun olmadığını belirten psikologlar, yapılan tek bir hatanın duygusal yıkımı büyütebileceği konusunda uyarıyor.
Sporcu psikolojisi: Performansın görünmeyen gücü
Sporcu psikolojisi: Performansın görünmeyen gücü Spor dünyasında fiziksel güç ve teknik becerinin yanı sıra sporcu psikolojisi de performansın belirleyici unsurlarından biri haline geldi. Cumhuriyet'e konuşan İBB Spor Kulübü'nden psikolog Gülay Gürsoy, sporcular için zihinsel antrenmana dikkat çekerek, "Zihin de en az beden kadar çalıştırıldığında performans daha tutarlı hale geliyor" dedi.