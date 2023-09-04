İlkin Aydın'dan kendisini çağıran TRT muhabirine: 'Ben siyasi şeyler söylüyorum'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:29

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Filenin Sultanları bir kesim çevrelerce hedef haline getirilmişti. Ebrar Karakurt başta olmak üzere milli takım oyuncularına sansür uygulanmaya çalışılması büyük tepki topladı.

Türkiyenin gururu filenin sultanlarından İlkin Aydın kutlamalar sırasında kendisini röportaja çağıran TRT muhabirine "Ben siyasi şeyler söylüyorum" diyerek uyarıda bulundu.

Başarılı oyuncunun sansürüne maruz kalmamak için önceden tedbir alması sosyal medyada gündem oldu.

