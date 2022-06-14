Şahan Gökbakar'ın tweetini paylaştığı için TRT'deki diziden atıldığı iddia edilmişti: Ezgi Çelik sessizliğini bozdu
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın, uğursuzun, katilin, tecavüzcünün dışarıda gezdiği ama gazetecinin hapse girdiği bir sistem" yazdığı tweeti paylaşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncusu Ezgi Çelik'in işinden olduğu ileri sürülmüştü. Son olarak, Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı TRT 1 dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezona giriş yapmış, en son 2017 yılında Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Fahriye Evcen de ekranlara geri dönmüştü.
Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, bir sezonluk anlaşma yaptığı için geçen ay sezon finali bölümünde ölerek diziye veda etmişti. Bu ayrılığın ardından da Akça Hatun'un yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Daha sonra da dizinin yapımcısı Emre Konuk, yeni ismi açıklamıştı.
Öke Hatun karekteriyle Ezgi Çelik'in Fahriye Evcen'in yerine gireceği de böylelikle kesinlik kazanmıştı.
KADRODAN ÇIKARILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film'in imza attığı Barış Arduç'lu Alparslan Büyük Selçuklu dizisine katılan Çelik, kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.
GÖKBAKAR'IN TWEETİ 'BAŞINI YAKTI' İDDİASI
İddiaya göre Ezgi Çelik'in daha önce retweet ettiği Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın uğursuzun katilin tecavüzcünün dolandırıcının kaçakçının yolsuzun dışarıda gezdiği Ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor yoruyor ve mutsuz ediyor" tweeti yüzünden işinden oldu.
TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ
Sosyal medyada bazı sayfalardan atılan "Devletimizin resmi kanalı TRT 1'e yeni oyuncu diye tanıttığınız Ezgi Çelik Twitter hesabından Şahan'ın suçlu sözde gazetecinin temize çıkarmaya çalıştığı tweetini paylaşım yapmış" şeklinde gösterilen tepkilerin bu kararda etkili olduğu öne sürüldü.
EZGİ ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Günler sonra ise Gökbakar'ın tweetini paylaştığı için işinden olduğu iddia edilen Ezgi Çelik, konuyla ilgili Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada "Sevdiği işi yapabilen biri en şanslılarındandır bu dünyanın. Doğruyu doğru bilerek eğilip bükülmeden…Vicdanım rahat uyandığım her günde, her koşulda, her zaman. Her türlü engele engellenmeye rağmen devam…" ifadelerini kullandı.
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