Tuba Büyüküstün, Kızıldeniz Film Festivali'nde jüri üyesi oldu

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:25

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi başarılı yapımlarla tanınıyor. Son olarak Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonunda rol alan Büyüküstün, bu kez Red Sea Film Festivalinde (Kızıldeniz Film Festivali) jüri üyesi olarak görev alacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Hollywood’un ünlü isimlerini ağırlayan festivalde Türk kadınını temsil edecek olan Büyüküstün, festivalin jüri üyeleri arasında yerini aldı. Usta yönetmen Spike Lee'nin başkanlık ettiği festival, bugün Suudi Arabistan’da 5-14 Aralık tarihleri arasında başlayacak ve yönetmen Karim Shenawy'nin The Tale of Daye’s Family filmiyle açılışını yapacak.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra, İngiliz oyuncu Minnie Driver ve Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky de jüri üyeleri arasında yer alıyor. Büyüküstün, daha önce International Asian Film Festivali’nde de jüri görevini üstlenmişti. Ayrıca, 20 Dakika dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterilen ilk Türk oyuncu olmuştu.

NURGÜL YEŞİLÇAY DA KIRMIZI HALIDA

Bu yıl festivalde Nurgül Yeşilçay da boy gösterecek. Yeşilçay, Hollywood starları Spike Lee, Johnny Depp ve yönetmen Michael Mann gibi isimlerle birlikte festivalin açılışında kırmızı halıda yürüyecek.