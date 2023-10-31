Tuğba Ekinci'nden tepki çeken sözler: 'Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Ahlaklı kadınlar olsalar bunlar olmaz'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:38

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, bugün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu oldu.

Canlı yayındaki açıklamalarıyla tepki çeken Tuğba Ekinci'nin 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Genç kızların giyinişini hedef alan Ekinci, "Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz. Erkekler kadınlardan daha namuslu. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir" ifadelerini kullandı.

"KADIN KUYRUK SALLAMAZSA..."

'Genç kızlarımızı korumak kollamak için konuşuyoruz' diyen Ekinci, ''Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz'' açıklamasıyla da tepki çekti.

Tuğba Ekinci'nin bu açıklamalarına dayanamayan İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ise canlı yayına bağlanıp ''Hiçbir kadın kıyafetinden dolayı ne şiddeti ne de tacizi hak etmiyor'' açıklamasında bulundu.

"ERKEKLER KADINLARDAN DAHA NAMUSLU"

Canlı yayında Müge ve Gülşen ile de ters düşen Ekinci açıklamalarının devamında ''Erkekler kadınlardan daha namuslu'' dedi.

Ekinci canlı yayının devamında ''Erkek her zaman kadından üstündür. Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Çileden çıktığını anladığı an ya susar ya dayak atar. Dayak atamayacağını atamıyorsa susar'' dedi.

Ekinci sözlerinin devamında ise ''Ozan Güven, Ahmet Kural ve Mehmet Ali Erbil gibi vizyonlu insanların düşürüldüğünü düşünüyorum. Nasıl kadınları düşürüyorlar? Bizim erkeklerimizi de düşürüyorlar. Bunlar ahlaklı, normal, düzgün hayatları olan kadınlar olsalar bunlar olmaz'' ifadelerini kullandı.