Bir sen eksiktin! Şarkıcı Tuğba Ekinci'den anlamsız deprem tahmini
Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yaparken, konuya ilişkin eğitimi olmayan şarkıcı Tuğba Ekinci'den kamuoyunu pek de şaşırtmayan bir çıkış geldi. Ekinci, bilimsel uyarıları görmezden gelerek "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından uzmanlar İstanbul için de sürekli uyarı yapıyor. Yurttaşlar diken üzerindeyken, şarkıcı Tuğba Ekinci'den bilim dışı bir çıkış geldi. Deprem uzmanlarının açıklamalarını hiçe sayan sözleriyle Ekinci, sosyal medyanın gündemine oturdu.
"İSTANBUL'DA HİÇBİR ZAMAN DEPREM OLMAYACAK"
Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm. Bilimsel değil sadece hisler" ifadelerine yer verdi.
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