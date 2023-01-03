Tuğba Özay, sabaha kadar babasının mezarının başında bekledi: 'İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?'

03 Ocak 2023 Salı, 09:42

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Tuğba Özay'ın yoğun bakımda olduğu için sevenlerinden dua istediği babası İlhan Özay, cuma akşamı KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Babasının hayatını kaybettiği esnada konserde olan ve kendisinden acı haber gizlenen Özay, babasının ölümüyle kahroldu.

"İLK GECENDE SENİ YALNIZ BIRAKABİLİR MİYİM?"

İlhan Özay, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Her fırsatta babasına olan düşkünlüğünü dile getiren Özay ise mezarın başında sabahladı.

O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, "Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece ne bugün ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim… Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk..." ifadelerini kullandı.

TAZİYE YORUMLARI GELDİ

Özay paylaşımına sessiz kalamayan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, "Canım benim ya... Gece vakti babanı yalnız bırakmayan hayırlı bir evlatsın helal olsun sana nasıl bir sevgidir bu" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Nadide Sultan ise "Canım benim... Allah baba gibi babaların hepsini rahmetiyle kucaklasın. Ne kadar şanslısın bu kadar sevdiğin bir baban vardı hep de var olacak seninle. Allah sabırlar versin canım" ifadelerini kullandı.