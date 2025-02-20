Tuğçe Tayfur yeni doğacak bebeğinin sağlık durumunu açıkladı
Miras davası ve soyadı kriziyle ilgili yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Sevenlerinden dua isteyen Tayfur, bebeğinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti. Vefatı, sevenlerini yasa boğarken, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının kaybının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oldu.
TUĞÇE TAYFUR’DAN VEKALET AÇIKLAMASI
Son olarak, Tuğçe Tayfur, ünlü şarkıcı ve iş insanı Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında, “Tayfur” soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu açıkladı. Tayfur, bu durumu "Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti" sözleriyle duyurdu.
BEBEĞİ İÇİN DUA İSTEDİ
Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" diyerek takipçilerinden dua istedi.
BEBEĞİ İÇİN İYİ HABER PAYLAŞTI
Tayfur, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bebeğimizin durumu üç hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer gök dua, bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
SÜRPRİZ NİKAH
Tuğçe Tayfur, sürpriz bir nikahla Muhammet Aydın ile evlenmişti. 2019 yılında Taner Şafak ile boşanan Tayfur, bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor. Geçtiğimiz Haziran ayında ise kızı Tuğçe Lina’yı kucağına alarak aileye yeni bir birey katmıştı.
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