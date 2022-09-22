Tunç Oral kimdir? Tunç Oral neden hayatını kaybetti?

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:16

Yeşilçam’ın eski jönlerinden Tunç Oral (84), hayatını kaybetti. Oral'ın 2 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

TUNÇ ORAL KİMDİR?

Tunç Oral, 15 Mart 1938 tarihinde doğdu. Asıl adı Tuncer Akoral’dır. Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. Tercümanlık yaptı. 1964 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sinema artist yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl içerisinde sinema oyuncusu olarak filmlerde oynamaya başladı. On Korkusuz Adam (1964), İstanbul’un Kızları (1964), Ferhat ile Şirin (1966), Kanlı Hayat (1967), Bağdat Yolu (1968), Aşkların En Güzeli (1978), Gece (1972) filmlerinde rol aldı. 1969’da oyunculuğun yanı sıra Zümrüt Film’i kurarak Kanlı Aşk (1969) ve Ecel Teri (1970) filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Uzun bir dönem ekranlardan uzak kalan Tunç Oral, son yıllarda Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010) televizyon dizisi ve Halam Geldi (2013) adlı sinema filmi ile kamera karşısına geçti.

TUNÇ ORAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Tunç Oral, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle 20 Eylül 2022 tarihinde 84 yaşında Antalya'da öldü

TUNÇ ORAL'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Oral’ın cenazesi, bugün Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TUNÇ ORAL'IN OYNADIĞI FİLMLER

Parkta Bir Sonbahar Günüydü (1984)

Vur (1972)

Korkusuz Beşler (1972)

Gece (1972)

Elveda Meyhaneci (1972)

Aşkların En Güzeli (1972)

Katiller (1971)

Herşey Oğlum İçin (1971)

Genç Kızlar Pansiyonu (1971)

Fedailer Mangası (1971)

Altın Mı Aşk Mı (1971)

Üç Kral Serseri (1970)

Kanun Kaçakları (1970)

Aşk Arzu Silah (1970)

Kardeş Kurşunu (1969)

Hayat Kurbanı (1969)

Büyük Öç (1969)

Gök Bayrak (1968)

Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (1968)

Bağdat Yolu (1968)

Ağla Gözlerim (1968)

Ayşem (1968)

Zehirli Dudaklar (1967)

Yarın Çok Geç Olacak (1967)

Söyleyin Genç Kızlara (1967)

Kırbaç Altında (1967)

Kimsesizim (1967)

Kartal Efe (1967)

Kara Atmaca (1967)

Kanlı Hayat (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz... (1967)

Büyük Cellatlar (1967)

Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan (1966)

Ümit Kurbanları (1966)

Yakut Gözlü Kedi (1966)

Kır Atlı Efe (1966)

Yalnız Adam (Kibar Haydut) (1966)

Kibar Haydut (1966)

Hazreti Ayşe (1966)

Hayatlarını Kanla Yazdılar (1966)

Gavur Dağın Eşkiyası (1966)

Ferhat ile Şirin (1966)

El Kızı (1966)

Cesur Kardeşler (1966)

Boğaziçi'nde Aşk (1966)

Sokakta Kan Vardı (1965)

On Korkusuz Kadın (1965)

Murtaza (1965)

Kara Kedi (1965)

Kamyon Faresi (1965)

Horasan'ın Üç Atlısı (1965)

Horasan'dan Gelen Bahadır (1965)

Asker Arkadaşım (1965)

İstanbul'un Kızları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Korkusuz Adam (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

Beş Şeker Kız (1964)