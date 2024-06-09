Tuncel Kurtiz'in mezarının hali sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:25

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:25

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Vasiyeti üzerine, mezarına isminin yazılmamasını ve mezar taşı konulmamasını istemişti. Son zamanlarda Kurtiz'in mezarının güncel durumu ortaya çıktı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kurtiz, Ezel dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakteri ile hafızalara kazınmış, son olarak da Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ebussuud karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Türk sinemasının sembol isimlerinden olan Tuncel Kurtiz, birkaç yıl önce hayatını kaybetmişti.



Magazin Burada'nın haberine göre, usta oyuncunun mezarının son hali görenleri şaşırttı.

Mezarın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kullanıcılar tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. "Bir huzur vermediler adama", "Ramiz Dayı'ya bu yapılır mı?", "Bu ülkede ölüye bile saygı yok", "Ailesi neden ilgilenmiyor" gibi tepkiler sosyal medya platformlarında sıkça dile getirildi.

Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali, sanatçının vasiyetine sadık kalınarak mı yoksa ihmalkarlık yüzünden mi böyle olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

