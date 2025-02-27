Türk halkına soruldu: Karlı bir günde hangi ünlüyle salep içmek isterdiniz? İşte cevaplar!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:31

Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sıcak içecek araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Araştırma, halkın soğuk havalarda en çok tercih ettiği sıcak içeceklerden tüketim alışkanlıklarına kadar birçok ilginç veriyi gözler önüne seriyor.

KIŞIN FAVORİSİ: ÇAY VE SALEP

Katılımcıların %45,6’sı soğuk havalarda ilk tercihlerinin çay olduğunu belirtti. Kahve %28,2 ile ikinci sırada yer alırken, geleneksel içeceklerden salep %19,7 oranında tercih ediliyor. Sıcak çikolata ise %4,8 ile daha az ilgi görüyor.

SICAK ÇİKOLATA VE SALEP TERCİHLERİ

Sıcak çikolatayı en çok klasik sütlü olarak tüketenlerin oranı %71,4 olurken, kahve ile karıştıranlar %16,6 oranında kaldı. Meyveli aromalı sıcak çikolata tercih edenlerin oranı %7,4, marshmallow ekleyenler ise %4,5’te kaldı.

Salep içmeyi sevenler ise üzerine en çok tarçın ekliyor (%66,8). Fındık veya fıstık ekleyenlerin oranı %13, sade içmeyi tercih edenlerin oranı ise %20,2 olarak belirlendi.

SICAK İÇECEKLER EN ÇOK KIŞ AYLARINDA TÜKETİLİYOR

Araştırmaya göre, sıcak içeceklerin en çok tüketildiği mevsim %63,5 ile kış oldu. Mevsim fark etmeksizin tüketenlerin oranı %34,8 iken, sonbaharda daha fazla içenlerin oranı sadece %1,7’de kaldı.

TÜKETİM TERCİHLERİ VE ALIŞKANLIKLAR

Katılımcılar, sıcak içecek tercihlerinde en çok doğal ve katkısız içecekleri dikkate alıyor (%45,2). Lezzet ve aroma faktörü %23 ile ikinci sırada yer alırken, marka bilinirliği ve prestij %13,4 ile üçüncü sırada geldi.

Sıcak içecekler hakkında karar verirken en çok çevredeki kişilerin önerileri etkili oluyor (%46,2). TV reklamları ve geleneksel medya %21,5 ile ikinci sıradayken, sosyal medya reklamları ve influencer iş birlikleri %12,3 oranında etkili bulundu.

EN ÇOK HANGİ ORTAMDA İÇİLİYOR?

Katılımcıların %39,3’ü sıcak içecekleri en çok arkadaşlarıyla sohbet ederken tükettiğini belirtti. Film veya dizi izlerken tüketenlerin oranı %22,7, dışarıda ve doğa içinde içmeyi sevenlerin oranı ise %10,2 olarak belirlendi.

KIŞ RUHUNU EN İYİ YANSITAN İÇECEK: SALEP

Katılımcıların %62,9’u kışın ruhunu en iyi yansıtan içeceğin salep olduğunu belirtti. Boza ise %12,6’lık bir kesim tarafından kışın simgesi olarak görüldü.

ÜNLÜLERLE SICAK ÇİKOLATA VEYA SALEP KEYFİ

Katılımcılara, “Karlı bir günde hangi ünlüyle sıcak çikolata veya salep içmek isterdiniz?” sorusu da yöneltildi. Sezen Aksu %24,3 ile en çok tercih edilen isim oldu. Onu %10,5 ile Cem Yılmaz, %9,7 ile Kıvanç Tatlıtuğ takip etti. Enis Arıkan (%8,3), Yıldız Tilbe (%8,3) ve Ezgi Mola (%7,3) da listede yer aldı.