Mekanik 2: Suikast filminin konusu ne, oyuncuları kim?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:29

Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection), yönetmenliğini Dennis Gansel, senaryosunu ise Philip Shelby ve Tony Mosher'ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NE?

Arthur Bishop, tetikçiliği bırakmıştır ve Rio de Janeiro'da Otto Santos adı altında yaşamaktadır. Burada Renee Tran adlı bir kurye onunla konuşarak patronunun gerçek kimliğini bildiğini söyler ve patronunun öldürmesini istediği üç kişiyi kaza süsü vererek öldürmesini istediğini, aksi takdirde resmi makamlara ölmediğini açıklayacağını aktarır. Bishop kuryeyi ve adamlarını atlatır. Kuryenin Riah Crain için çalıştığını öğrenir ve arkadaşı Mei'nin yanına, Tayland'a kaçar. Burada bir adada kalmaya başlamıştır. Bir süre sonra Gina Thornton adında yaralı bir kadın, yakınlarda demirlemiş bir tekneye dönmeden önce ilk yardım için Mei'ye yaklaşır.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Jessica Alba

Tommy Lee Jones

Michelle Yeoh

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mekanik 2: Suikast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.