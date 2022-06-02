Cali kartelinin eski lideri Gilberto Rodriguez Orejuela hapishanede hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Cali Karteli'nin eski lideri Gilberto Rodriguez Orejuela, ABD'de tutulduğu hapishanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 17:06
Cali kartelinin eski lideri Gilberto Rodriguez Orejuela hapishanede hayatını kaybetti
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ABD'de yargılanarak 30 yıl hapis cezası alan uyuşturucu karteli Cali'nin eski lideri Gilberto Rodriguez Orejuela, 83 yaşında öldü. Gilberto ölmeseydi 2030 yılında serbest kalacaktı.

"Satranç oyuncusu" lakaplı Gilberto Rodriguez, 2004 yılında ABD'ye iade edilmiş ve Kuzey Carolina'daki bir federal hapishaneye konulmuştu.

Ölüm haberini, uyuşturucu baronunun kızı verdi. Aile cenazenin Kolombiya'ya iadesi için süreci başlattıklarını duyurdu.

Haber Global'de yer alan habere göre, Kolombiya'da Gilberto Rodriguez'in 1995 yılında tutuklanması kokain pazarının yüzde 80'ini kontrol eden Cali kartelinin dağılmasının başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Rodrguez'in kardeşi Miguel de 2 ay sonra yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

İki kardeş, uyuşturucu kaçakçısı düşmanları Pablo Escobar'ı birçok kez öldürmeye çalışmıştı.

Gilberto Rodriguez, ülkedeki siyasi kampanyaları finanse ettiklerini itiraf etmişti.


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