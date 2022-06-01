Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Ebru Cündübeyoğlu'nun babası neden hayatını kaybetti?

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:47

Ebru Cündübeyoğlu 1974 yılında Almanya'da doğdu. Ebru Cündübeyoğlu'nu n babası Diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu annesi Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur. Cündübeyoğlu ,Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde okudu.

1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katıldı, 1970'te annesinin dördüncü seçildiği yarışmada, kendisi de Türkiye 4. güzeli seçildi. Kariyerine sunucu olarak başladı. "Sabah Şekerleri' programında yaptığı sunuculuk ile geniş kitlelere ulaştı. 1997 yılında Gülüm dizi ile oyunculuğa başladı.

2003 yılında Mete Güçlü ile evlendi. 2005 yılında kızı oldu. Ebru Cündübeyoğlu oyunculuğun yanı sıra kitap ve beste yazarlığı da yapmaktadır.

Ebru Cündübeyoğlu'nun oynadığı filmler



ERTUĞRUL CÜNDÜBEYOĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ebru Cündübeyoğlu ve eşi Mete Güçlü yaptıkları bir paylaşım ile ölüm haberini duyurdu. Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun neden hayatını kaybettiği öğrenilmezken, Ebru Cündübeyoğlu geçtiğimiz yıl babası için kan bağışı duyurusunda bulunmuştu. Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. Ebru Cündübeyoğlu babasının ölüm haberini şöyle duyurdu: "01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir"

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU 'NUN FİLM VE DİZİLERİ

Gülüm - 1998

Deli Yürek - 1999-2002

Koçum Benim - 2002-2003

Çınaraltı - 2003

Omuz Omuza - 2004

Gizli Patron - 2006

Şöhret Okulu - 2007

Kuzey Rüzgarı - 2007-2008

Yalancı Romantik - 2008

Kalbim Seni Seçti - 2011

Avrupa Avrupa - 2011

Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)

Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)

Kocan Kadar Konuş - 2015 - Nur

Evli ve Öfkeli - 2015-2016 - Seray

Gülizar - 2018 - Suzan

Doğduğun Ev Kaderindir - 2021 - Özlem

Senden Daha Güzel - 2022

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU 'NUN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Deliler

Çalı Kuşu

Kibarlık Budalası

Yalandan Kim Ölmüş

Fehim Paşa Konağı

Müziksiz Evin Konukları

Ölün bizi ayırana dek