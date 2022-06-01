Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Ebru Cündübeyoğlu'nun babası neden hayatını kaybetti?
Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir?
Ebru Cündübeyoğlu 1974 yılında Almanya'da doğdu. Ebru Cündübeyoğlu'nu n babası Diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu annesi Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur. Cündübeyoğlu ,Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde okudu.
1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katıldı, 1970'te annesinin dördüncü seçildiği yarışmada, kendisi de Türkiye 4. güzeli seçildi. Kariyerine sunucu olarak başladı. "Sabah Şekerleri' programında yaptığı sunuculuk ile geniş kitlelere ulaştı. 1997 yılında Gülüm dizi ile oyunculuğa başladı.
2003 yılında Mete Güçlü ile evlendi. 2005 yılında kızı oldu. Ebru Cündübeyoğlu oyunculuğun yanı sıra kitap ve beste yazarlığı da yapmaktadır.
Ebru Cündübeyoğlu'nun oynadığı filmler
ERTUĞRUL CÜNDÜBEYOĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ebru Cündübeyoğlu ve eşi Mete Güçlü yaptıkları bir paylaşım ile ölüm haberini duyurdu. Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun neden hayatını kaybettiği öğrenilmezken, Ebru Cündübeyoğlu geçtiğimiz yıl babası için kan bağışı duyurusunda bulunmuştu. Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. Ebru Cündübeyoğlu babasının ölüm haberini şöyle duyurdu: "01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir"
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU 'NUN FİLM VE DİZİLERİ
Gülüm - 1998
Deli Yürek - 1999-2002
Koçum Benim - 2002-2003
Çınaraltı - 2003
Omuz Omuza - 2004
Gizli Patron - 2006
Şöhret Okulu - 2007
Kuzey Rüzgarı - 2007-2008
Yalancı Romantik - 2008
Kalbim Seni Seçti - 2011
Avrupa Avrupa - 2011
Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)
Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)
Kocan Kadar Konuş - 2015 - Nur
Evli ve Öfkeli - 2015-2016 - Seray
Gülizar - 2018 - Suzan
Doğduğun Ev Kaderindir - 2021 - Özlem
Senden Daha Güzel - 2022
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU 'NUN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Deliler
Çalı Kuşu
Kibarlık Budalası
Yalandan Kim Ölmüş
Fehim Paşa Konağı
Müziksiz Evin Konukları
Ölün bizi ayırana dek
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