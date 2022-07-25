Türkan Şoray: '50 yıl çile çektim, filmlerle dik durmayı öğrendim'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:28

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 26 Mayıs 2019'da yaşamını yitiren Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Eşref Kolçak anısına düzenlenen Film Festivali, 24 Temmuz Pazar gecesi yapılan etkinlikle başladı.

İskele Meydanı’nda, “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin gösteriminin ardından sahneye çıkan Türkan Şoray, Gemlik’te binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

"SEVGİ BENİ HAYATA BAĞLAYAN EN GÜZEL VE EN ÖNEMLİ GÜÇ"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın da katıldığı festivalin açılışını Türkan Şoray yaptı.

Gördüğü büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Türkan Şoray şöyle konuştu:

"Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin sevgisi ve ilgisi o kadar değerli ki. Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç. Duygularımı ifade edemiyorum. Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali için emek veren herkese teşekkür ederim. Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival."

"SEYİRCİMİZ BU FİLMİ BAĞRINA BASTI"

"Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Cengiz Aytmatov gibi muhteşem bir yazarın hikayesinden uyarlandı. Ali Özgentürk çok güzel bir senaryo yazdı, Cahit Berkay inanılmaz bir müzik yaptı. Seyircimiz bu filmi bağrına bastı. Film çekilirken hep ekip arkadaşlarımızla birlikte 'Bu film başka!’ diyorduk. Başka bir duygusu vardı."

"CANLANDIRDIĞIM KADINLARIN HEPSİ ÇİLELİ KADINLARDI VE BEN 50 SENE ÇİLE ÇEKTİM"

"Oynadığım 220 filmde yüzlerce karaktere imza attım. Hep mücadeleci kadınları canlandırdım. Hepsinin ayrı dramları vardı, hepsi ayrı sosyal sınıftan isimlerdi. O kadınların hepsi bendim ve onlarla özdeşleştim, onların mücadelesiyle ben de mücadele ettim. Ama maalesef canlandırdığım kadınların hepsi çileli kadınlardı ve ben 50 sene çile çektim. Çoğu edilgen kadındı ama sonunda dik durmasını öğrenmişlerdi. Ben de bu filmler sayesinde dik durmayı öğrendim. Oynadığı roller sonrası karakterlerin acısını eve taşıdım. O kadınların açışlarını eve taşıyordum.

Acaba ben kendi hayatımda böyle olsa nasıl davranırdım diye düşünürdüm. O acıyı yaşamış gibi yapmadım, gerçekten acı çektim. Sahtekarlık yapmadım. Oynayalım bitsin yapamadım, mutlaka içim acımalıydı. Kariyerimde dört filmin yönetmenliğini üstlendim. Yıllarca kameranın önündeydim. Ama ben çılgınlık yapıp dört film çektim ve aynı zamanda oynadım. Hem kamera arkasında olmak hem de önünde olmak zor oluyordu."

ŞORAY'A "SEVGİ ÖDÜLÜ" VERİLDİ

Söyleşi sonrası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sanatçıya "Sevgi Ödülü”nü takdim etti.

Sertaslan "İyi ki buradasınız, bu festivalin uğuru olacaksınız inşallah, sayenizde bundan sonraki yıllarda üstüne koya koya devam edeceğiz. 'Sevgi Ödülü' verilecekse en çok hak eden sizsiniz, diye düşündük. Sevgili Eşref Kolçak’ı bu sayede hep birlikte yad edeceğiz" dedi.

Ödül takdimi sonrası, sahneye çıkan Cahit Berkay, ilk şarkısını orkestrasıyla çalmak yerine Türkan Şoray’a resital yapmak istediğini belirtti ve "Bana, 'O filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın' diye soruyorlar. Aşıktım. Kendimi şanslı hissediyorum ve Türkan Şoray’a resital yapmak istiyorum" dedi.

Cahit Berkay “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziğini çalarken Türkan Şoray da filmden diyaloglarla Berkay’a eşlik etti ve meydanı dolduran binlerce kişi, “Çok yaşa Türkan Sultan” diye tezahürat yaptı.

Burçak Evren tarafından Eşref Kolçak için hazırlanan kitabın da yer aldığı festival, Türk Sineması’nın usta ismi Kemal Sunal’a ait kostüm ve aksesuarların olduğu "Kemal Sunal Kostüm Sergisi’’ ve film afişleri koleksiyoneri Vadullah Taş’ın "Türk Filmleri Afişleri Sergisi’’ ile devam edecek. Birbirinden özel konukların katılımıyla, 4 gün boyunca sürecek festivalde; Türk Sineması’nın seçkin film gösterimleri, sergiler ve söyleşiler de yer alacak.