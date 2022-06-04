Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 14:40

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’nin yakın arkadaşı, “gecekondu” ve “çiçekli kadın” resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen’in Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlarıyla oluşturulan “İmren Erşen Oya Müzesi”, düzenlenen törenle açıldı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ndeki Kent Müzeleri arasında yerini alan “İmren Erşen Oya Müzesi”nin açılışına Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır da katıldı.

“BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ”

İnanır ve Şoray, açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnanır, soru üzerine; “Biz hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Biz öyle bir ayrılık görmüyoruz. Ben görmüyorum şahsen” dedi.

Şoray ise şunları söyledi:

“ÇOK ETKİLENDİM”

“Başkanımızın daveti üzerine geldik. Ben çok etkilendim. Hocamızın müthiş bir emeği var. 60 senelik bir emek düşünebiliyor musunuz? 60 sene Anadolu’yu köy köy toplamış, bu yemenileri toplamış. Bu yemenilerde acı var, gözyaşı var. Kullanılmış yemeniler. Müthiş bir hayat var. Hepsi ayrı bir hayat. Onun için İmren Hoca’yı kutluyorum. Ben çok etkilendim. Binlerce yemeni.

10 yıldır Eskişehir’e gelmiyordum. 10 yıl sonra Eskişehir'e gelmek o kadar güzel ki. Eskişehir'in yeniliklerini duyuyorum, burada yapılan güzel olayları duyuyorum. Sergiler açılıyor. Başkanım çok güzel sanatsal faaliyetler yapıyor. Onun için Eskişehir'e gelmek istiyordum. O bakımdan böyle bir sergiye gelmiş olmak beni çok mutlu etti.”

Kadir İnanır ise şunları söyledi:

Eskişehir’in kültürel ve sosyal gelişimini bütün Türkiye biliyor. Yerinde görüp, aradan geçen zaman içinde farkı net yakalamanın heyecanı bir başka. Tarifi yok. Üstüne böyle yoğun emek verilip ülkenin tarihine imza atmış bir el işleme sanatının müzesini açmak ve böyle duyguları yaşamanın heyecanı daha fazla. Bu emeğe ve güzel hizmete saygı duymamak elde değil. Eskişehir halkının, şehrine nasıl sahip çıktığını da gözlemliyorum.”