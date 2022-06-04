Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi
Türk sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Eskişehir’de bir araya geldi. “İmren Erşen Oya Müzesi’nin” açılışına katılan İnanır, Şoray ile yıllar sonra bir araya geldiklerinin anımsatılması üzerine “Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki” dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’nin yakın arkadaşı, “gecekondu” ve “çiçekli kadın” resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen’in Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlarıyla oluşturulan “İmren Erşen Oya Müzesi”, düzenlenen törenle açıldı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ndeki Kent Müzeleri arasında yerini alan “İmren Erşen Oya Müzesi”nin açılışına Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır da katıldı.
“BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ”
İnanır ve Şoray, açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnanır, soru üzerine; “Biz hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Biz öyle bir ayrılık görmüyoruz. Ben görmüyorum şahsen” dedi.
Şoray ise şunları söyledi:
“ÇOK ETKİLENDİM”
“Başkanımızın daveti üzerine geldik. Ben çok etkilendim. Hocamızın müthiş bir emeği var. 60 senelik bir emek düşünebiliyor musunuz? 60 sene Anadolu’yu köy köy toplamış, bu yemenileri toplamış. Bu yemenilerde acı var, gözyaşı var. Kullanılmış yemeniler. Müthiş bir hayat var. Hepsi ayrı bir hayat. Onun için İmren Hoca’yı kutluyorum. Ben çok etkilendim. Binlerce yemeni.
10 yıldır Eskişehir’e gelmiyordum. 10 yıl sonra Eskişehir'e gelmek o kadar güzel ki. Eskişehir'in yeniliklerini duyuyorum, burada yapılan güzel olayları duyuyorum. Sergiler açılıyor. Başkanım çok güzel sanatsal faaliyetler yapıyor. Onun için Eskişehir'e gelmek istiyordum. O bakımdan böyle bir sergiye gelmiş olmak beni çok mutlu etti.”
Kadir İnanır ise şunları söyledi:
Eskişehir’in kültürel ve sosyal gelişimini bütün Türkiye biliyor. Yerinde görüp, aradan geçen zaman içinde farkı net yakalamanın heyecanı bir başka. Tarifi yok. Üstüne böyle yoğun emek verilip ülkenin tarihine imza atmış bir el işleme sanatının müzesini açmak ve böyle duyguları yaşamanın heyecanı daha fazla. Bu emeğe ve güzel hizmete saygı duymamak elde değil. Eskişehir halkının, şehrine nasıl sahip çıktığını da gözlemliyorum.”
Video Haberler
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
- Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
- İzmir'deki düğünde kötü sürpriz
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- 'Bu akşam görevden alınabilir'
- Muhtara 'Cumhur İttifakı' tuzağı
- 'Her an operasyona başlanabilir'