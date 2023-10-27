Türkan Şoray evinin balkonuna Türk bayrağı astı
Türkan Şoray, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına üç gün kala evinin balkonuna Türk bayrak astı.
Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı sanatçısı Türkan Şoray, Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna Türk bayrağı astı.
O anları Instagram hesabından paylaşan Şoray "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa" ifadelerini kullandı.
Söz konusu kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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