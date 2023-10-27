Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Türkan Şoray evinin balkonuna Türk bayrağı astı

Türkan Şoray, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına üç gün kala evinin balkonuna Türk bayrak astı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:11
Türkan Şoray evinin balkonuna Türk bayrağı astı
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Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı sanatçısı Türkan Şoray, Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna Türk bayrağı astı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Şoray "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa" ifadelerini kullandı. 

Söz konusu kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.


Türkan Şoray Türk bayrağı Balkon

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