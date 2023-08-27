Fethiye Belediye Başkanı'ndan tepki çeken hareket: Türk Bayrağı üzerine adını yazdırdı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:21

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:22

2019 yılında göreve gelen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı bir reklam çalışmasıyla gündeme geldi.

Türk Bayrağı Kanununa göre, ay yıldızlı bayrağımın üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen Fethiye’nin çeşitli noktalarına bayrağın üzerine ad, soyad, ünvan ve Fethiye Belediyesi'nin logosunu bastırılarak şehrin farklı noktalarına asıldı.

Bunu gören yurttaşlar ise duruma tepki gösterdi.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN KINAMA

Başkan Alim Karaca’ya Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke'den tepki geldi.

Başkan Teke konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Türk Bayrağımız! Bağımsızlığımızın Nişanesidir! Şehitlerimizin Aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiç bir kurum ve kuruluşun reklam aracı değildir. Şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.