Türkan Şoray'ın güzelliği dünyayı sardı: Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:18

Güncelleme: 06.03.2025 - 12:19

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray’ın ikonik göz makyajı, şu sıralar sosyal medyada oldukça popüler. Usta oyuncunun filmlerinde sıkça gördüğümüz ve yıllardır dikkat çeken göz makyajı, son zamanlarda makyajseverlerin gözdesi haline geldi.

Sosyal medyada viral olan bu nostaljik makyaj, özellikle göz makyajına odaklanıyor. Sürme ile belirginleştirilen gözler, belirgin kaşlar ve uzun kirpikler, bu makyajın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

AKIMA AYAK UYDURDU

Türkan Şoray’ın makyajını tekrar gündeme getiren isimlerden biri de ünlü oyuncu Selin Şekerci oldu. Acı Aşk, Yeşilçam, Kaçak Gelinler ve Melekler Korusun gibi yapımlarla tanınan Şekerci, "Turkish Delight" akımına ayak uydurdu. Şekerci, Türkan Şoray’ın Yeşilçam filmlerindeki ikonik görünümünden ilham alarak makyajını yaptı.

Şekerci, adım adım Turkish Delight makyajını nasıl yaptığını takipçileriyle paylaştı. Daha önce Yeşilçam adlı dizide rol alan oyuncu, “Yeşilçam benim işim, Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım diye el arttırdım, şarkıyı da söyledim” ifadelerini kullandı.

TURKISH DELIGHT (TÜRK LOKUMU) MAKYAJI NEDİR?

Turkish Delight makyajı, özellikle pembe, şeftali ve gül kurusu gibi sıcak ve pastel tonların kullanıldığı, taze ve aydınlık bir görünüm vadediyor. Yumuşak geçişler, ışıltılı dokular ve doğal bir ışıltı ön planda tutulan bu makyaj stili, hem günlük kullanıma hem de romantik bir akşam görünümüne uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.