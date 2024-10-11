Türkan Şoray'a KKTC'de 'fahri doktora' unvanı verilecek

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:56

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:57

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Türkan Şoray'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından "fahri doktora" unvanı verileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Yeşilçam'ın Sultanı" unvanını taşıyan Şoray'ın, GAÜ'nün davetlisi olarak KKTC'ye geleceği, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de gerçekleşecek programda, ünlü oyuncu Şoray'a "fahri doktora" unvanı takdim edileceği ifade edilerek, 17 Ekim'de de başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı "Selvi Boylu Al Yazmalım" adlı filmin gösteriminin açık hava sinemasında yapılacağı, programa Şoray'ın da katılacağı aktarıldı.