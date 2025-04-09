Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:09

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:09

Turkcell, 9 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında gündem oldu. Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Turkcell’in kullanıcıları, aynı gün yaşanan şebeke sorunları nedeniyle hizmetlere erişimde sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Peki, Turkcell çöktü mü? GSM operatörü Turkcell'de neden şebeke sorunu yaşanıyor?

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

GSM operatörü Turkcell'in birçok kullanıcısı, internet erişimi ve telefon aramalarında problem yaşadıklarını belirterek sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getirdi.

Gün içinde özellikle internet bağlantısında kesintiler meydana gelirken, birçok kullanıcı da arama yapamadığını ifade etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem haline gelen şikayetler, şebeke kaynaklı yaşanan sorunların yaygın olduğunu ortaya koydu.

TURKCELL ŞEBEKE SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Türkcell'den yaşanan aksaklık nedeniyle ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. GSM operatörü Türkcell'den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.