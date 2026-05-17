Türkiye’de yüksek rakım seyahat rehberi: Bulutların üzerinde keşif rotaları

17.05.2026 12:22:00
Haber Merkezi
Kaçkarlar’dan Ağrı Dağı’na, yaylalardan zirve rotalarına kadar Türkiye’nin yüksek rakımlı bölgeleri doğa ve macera tutkunlarını cezbediyor. İşte serin havası ve büyüleyici manzaralarıyla öne çıkan yüksek irtifa rotaları hakkında bilinmesi gerekenler.
Yüksek rakımlı bölgeler, hem doğa sporlarıyla ilgilenenler hem de şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için farklı bir seyahat deneyimi sunuyor. Türkiye, dağları, yaylaları ve volkanik zirveleriyle yüksek irtifa turizmi açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip. Ancak rakım arttıkça hava koşulları, oksijen seviyesi ve ulaşım şartları da değişiyor. Bu nedenle yüksek rakım yolculuklarında doğru planlama büyük önem taşıyor.

KAÇKAR DAĞLARI: YAYLA KÜLTÜRÜ VE DOĞA TUTKUNLARININ ROTASI

Karadeniz’in en etkileyici bölgelerinden biri olan Kaçkar Dağları, özellikle trekking ve kamp severlerin ilgisini çekiyor. Rize çevresindeki yaylalar, yaz aylarında bile serin havasıyla dikkat çekiyor. Bölgeye gitmeden önce yağış ihtimaline karşı su geçirmez ekipman bulundurulması öneriliyor.

AĞRI DAĞI: TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK NOKTASI

5 bin metrenin üzerindeki yüksekliğiyle Ağrı Dağı, profesyonel dağcıların en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Zirve tırmanışları genellikle rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor. Rakım yükseldikçe oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle vücudun ortama alışması için kademeli çıkış yapılması tavsiye ediliyor.

ERCİYES DAĞI: DÖRT MEVSİM TURİZM MERKEZİ

Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı, yalnızca kış turizmiyle değil yaz aylarında yapılan doğa sporlarıyla da öne çıkıyor. Teleferik imkanları ve yürüyüş parkurları sayesinde farklı yaş gruplarına hitap eden bir seyahat noktası sunuyor.

NEMRUT DAĞI: TARİH VE MANZARANIN BULUŞTUĞU ZİRVE

Adıyaman’daki Nemrut Dağı, yüksek rakımda tarihi keşif yapmak isteyenler için dikkat çekici bir rota oluşturuyor. Gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla ünlü olan bölge, dev heykelleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

YAYLA TURİZMİ İÇİN EN POPÜLER NOKTALAR

Trabzon’daki Uzungöl çevresi, Artvin yaylaları ve Giresun’un yüksek kesimleri, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Temiz hava, doğal yaşam ve sakin atmosfer, yayla turizmini her yıl daha popüler hale getiriyor.

YÜKSEK RAKIM SEYAHATLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, yüksek rakımlı bölgelere seyahat edecek kişilerin bol su tüketmesini, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmasını ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmasını öneriyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin uzun süre yüksek irtifada kalmadan önce doktor görüşü alması tavsiye ediliyor.

Bayram tatili öncesi otel fiyatları belli oldu: Seyahat planları yine cep yakacak 9 günlük tatilde 10 milyon kişinin yollara düşmesiyle turizmde 180 milyar liralık hacim bekleniyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle otel fiyatları yüzde 25 arttı, seyahat planları bütçeleri zorlamaya başladı. İşte ayrıntılar...
Dar gelirli için bayramda seyahat oldukça güç: 'İstanbul içinde bile tatile gitmek zor bu şartlarda' 9 günlük bayram tatili öncesi Esenler Otogarı sakin günlerini geçiriyor. Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen 5 kişilik bir ailenin gidiş dönüş toplam bilet harcaması Van için 35 bin liraya çıkarken, aynı aile Rize'ye 18 bin 500, Muğla'ya 14 bin, Edirne'ye ise 7 bin liraya seyahat edebiliyor.
'Uçak en güvenli ulaşım aracı' söylemi artık yetmiyor: Seyahat kaygısıyla başa çıkmanın yolları Uzman terapistler, personel eksiklikleri ve küresel belirsizliklerin tetiklediği seyahat kaygısını yönetmek için somut ve psikolojik çözüm önerileri sunuyor.