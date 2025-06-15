Türkiye'nin ilk bonsai müzesinde hasat başladı

Yalova Bonsai Müzesi'nde meyve veren bonsai dut ağacı için düzenlenen mini hasat programına katılan Vali Hülya Kaya, dutların tadına baktı. Müzenin Yalova için önemine dikkati çekti çeken Vali Kaya, vatandaşları müzeyi gezmeye davet ederek, "Bugün ülkemizin tek ve ilk bonsai müzesinde çok özel bir dut ağacı bonsai meyve vermesine ve bu meyvelerin hasadına şahitlik ediyoruz. Bu çok heyecan verici bir durum. Yalova Bonsai Müzesi her zaman gelişmeye devam eden ve her geldiğimde de farklılaştığına şahitlik ettiğim bir müze. Burası bir kere değil, tekrar tekrar ziyaret edilmesi gereken bir yer. Burada yaşayan sanat eserlerini görmenin heyecanını hissedebiliyorsunuz. Tüm sanatseverleri, Cumhurbaşkanlığımızın da büyük destek verdiği Yalova Bonsai Müzesi'ni görmeye davet ediyoruz" dedi.



