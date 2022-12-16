Türkiye onu 'Yalçın abi' diye tanıdı... Yıllardır ortada olmayan Yalçın Çakır'ın son hali gündem oldu
Yaklaşık 25 yıl boyunca çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'de "Yalçın abi" olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak ünlü sunucunun imajı, sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de reality şov programlarının ünlü sunucularından biri olan Yalçın Çakır'ın son hali uzun süredir merak ediliyordu.
Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın son imajı sosyal medyada gündem oldu.
GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR
Flash TV ekranlarında izleyiciyle buluşan programı ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yalçın Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.
İşte Çakır'ın son hali:
2018'DE TELEVİZYONU BIRAKTI
2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar Flash TV'de ana haber bülteni sunan ve sonrasında 25 yıldır çalıştığı Flash TV'den ayrılan Çakır, kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality programı için Beyaz TV ile anlaşmıştı.
27 Şubat 2017'de Beyaz TV'de 'Yalçın Abi' adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurmuştu.
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