Türkiye onu 'Yalçın abi' diye tanıdı... Yıllardır ortada olmayan Yalçın Çakır'ın son hali gündem oldu

16 Aralık 2022 Cuma, 12:44

Türkiye'de reality şov programlarının ünlü sunucularından biri olan Yalçın Çakır'ın son hali uzun süredir merak ediliyordu.

Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın son imajı sosyal medyada gündem oldu.

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR

Flash TV ekranlarında izleyiciyle buluşan programı ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yalçın Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

İşte Çakır'ın son hali:

2018'DE TELEVİZYONU BIRAKTI

2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar Flash TV'de ana haber bülteni sunan ve sonrasında 25 yıldır çalıştığı Flash TV'den ayrılan Çakır, kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality programı için Beyaz TV ile anlaşmıştı.

27 Şubat 2017'de Beyaz TV'de 'Yalçın Abi' adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurmuştu.