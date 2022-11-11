Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu

Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54,4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü çikolata yedikçe kendisini mutlu hissediyor.

DHA
11 Kasım 2022 Cuma, 10:59
Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü belli oldu
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Çikolata araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54,4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41,9 ile bitter çikolata takip ediyor.

ÇİKOLATA KAHVE İLE TÜKETİLİYOR

Katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.

METODOLOJİ 

Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim  tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.


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