Türkiye'deki kadına yönelik şiddeti anlatan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli, İngiltere'nin Oscar adayı oldu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:59

Türkiye’de aile içi ve kadına yönelik şiddeti konu alan 'Dying to Divorce' (Ölümüne Boşanmak) filmi, 25 Kasım'da İngiltere'de gala yaptı.

Söz konusu belgesel film, İngiltere'den 'En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film' kategorisinde Oscar ödüllerine aday gösterildi.

Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz yönetmen Chloe Fairweather ve yapımcı Sinead Kirwan çekilen belgesel, her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığı Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin yanı sıra buna karşı mücadele eden kadın hareketini de yakından takip ediyor.

Belgesel, 5 yıl gibi bir sürede çekildi.

'TÜRKİYE'DE ÇEKİLMESİ ÇOK RİSKLİ OLURDU'

Galada, yapımcı Sinead Kirwan ile tanışmasının ardından belgeseli çekmeye karar verdiklerini belirten Fairweather, “Filmi bitirmenin mümkün olmayacağını hissettiğim birçok zaman oldu” ifadelerini kullandı.

Fairweather şöyle konuştu:

“Sinead'in orada olmasının iyi yanı buydu. Birimiz düştüğünde, diğerimiz ona cesaret veriyordu. Filmin Bafta'nın Oscar adayı seçilmesine çok sevindim. Bu çok önemli bir hikaye olmasına rağmen, Türkiye'deki yapımcılar tarafından Türkiye'de çekilmesi çok riskli olurdu.”

KONULAR, DAVALAR ARASINDAN SEÇİLDİ

'Ölümüne Boşanmak' flimine konu olan kadına şiddet olayları, Türkiye’deki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açmış olduğu davalar arasından seçildi.