'Türkiyeliyim' sözleri büyük tepki çekti: Kaynarca'dan açıklama
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın, katıldığı bir programda "Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" dediği ortaya çıktı. O sözleri gündem olan Kaynarca, sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın, “Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim” açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu programda “Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim” ifadelerini kullandı.
Kaynarca’nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
AÇIKLAMA YAPTI: TÜRKİYELİ TÜRKÜM
Kaynarca, sosyal medyada gündem olmasının ardından X hesabından bir açıklama yayımladı. Kaynarca, bu sefer de “Türkiyeli Türk” olduğunu belirtti.
Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:
"Görüyorum ki geçmişte yaptığım bir röportajdaki “ben Türkiyeliyim” sözüm eğrilip bükülüp tuhaf yerlere çekilmeye çalışılmakta. Bizim memleket vatan sevdamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Türkiyelim demek bana göre ben bu memleketin çocuğuyum demektir.
Batısı doğusu kuzeyi güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşayan herkesi Türkiyelim dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm !!!!"
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