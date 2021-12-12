Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu

12 Aralık 2021 Pazar, 10:02

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi Türkiye'de 2020 yılında günlük ortalama en fazla televizyon izlemenin İzmir'de, en az ise Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı. İzmir'de kişi başı günlük ortalama 4 saat 58 dakika, Ankara'da ise 4 saat 12 dakika televizyon izlendiği bildirildi.

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2020 ölçümlerine göre, günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izlendiğini söyledi.

Önceki yıla göre Türkiye'de televizyon izleme süresinin arttığını belirten Güleryüz, "Televizyon izleme ortalamasının artmasında pandeminin de etkisi var. Salgın Türkiye'de Mart 2020'de etkisini göstermeye başladı. Ardından pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım uygulamalar oldu. Bu dönemde kamuoyunun habere olan ihtiyacı arttı, gelişmeleri takip etmek için televizyon en güvenilir mecra olarak izlendi" dedi.

Güleryüz, Türkiye'de televizyon izleme süresi artsa da geçmiş yıllara oranla çok yüksek bir artış yaşanmadığının altını çizerek, "2018 yılında bu rakam 4 saat 18 dakika, 2019 yılında 4 saat 14 dakikaydı. 2020 yılında da 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti, bir yıl önceye göre 19 dakika artış yaşandı. Pandeminin etkisiyle nisan ayında bir önceki yıla göre kişi başı ortalama izleme süresi yaklaşık 1,5 saat artmıştır, mart ve mayıs aylarında ise artış süresi 48'er dakika olmuştur" diye konuştu.

"BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMIŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye'nin, televizyon izleme süresinin dünya ortalamaların üzerinde seyrettiği bir ülke olduğunu vurgulayan Güleryüz, şöyle devam etti:

"Dünyada televizyon izleme ortalaması günlük kişi başı 2 saat 54 dakika. Ancak dünya ortalaması olarak bakarak Türkiye ile bir karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır. Televizyon izleme oranı Afrika kıtasında 4 saatin üzerinde, Avrupa'da 4 saate yakın, Asya'da ise 2,5 saatin altında. Ülkeler bazında bakıldığında ilk üçü sırasıyla 5 saat 45 dakika ile Romanya, 5 saat 40 dakika ile Sırbistan ve 5 saat 30 dakika ile Bosna Hersek almaktadır. Türkiye yüksek televizyon izleme süresi olan bir ülke olsa da birinciliği kaptırmış durumdayız. Türkiye 100 ülke arasında üst sıralarda yer alan bir ortalama izlenme süresine sahip ama en çok televizyon izlenen ülke değil."

YAŞ GRUPLARINA İZLEME ORANLARI

Türkiye'de ve bütün dünyada da yaş ilerledikçe ortalama televizyon izleme süresi arttığını anlatan Güleryüz, Türkiye'de günlük ortalama sürelere göre 55 yaş üzeri grubun 6 saat 11 dakika ile en yüksek televizyon izleme süresine sahip olduğunu dile getirdi.

Güleryüz, 45-54 yaş grubunun 5 saat 6 dakika ile en çok televizyon izleyen ikinci yaş grubu olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: "Diğer gruplara göre en az televizyon izleyen yaş grubu ise 12-19'dur. Bu grubun daha az televizyon izlemesinde okulda oldukları süreler etkili olmaktadır. Televizyon izleme ölçümleri kapsamında genç yetişkinler dediğimiz 15-34 yaş grubunun izlemelerinin azaldığı yolunda bir hipotez var. Bu grubun dijital mecralarda çok zaman geçirdiğine dair kanaatler var. Bizim verilerimiz bunun böyle olmadığını ortaya çıkarıyor. Verilere göre bu yaş grubunun ortalama izlemesi 3 saat 37 dakika ve önceki yıllara göre 19 dakika artış göstermiş durumda. Genç yetişkinler grubu dünyada da 6 dakika artarak 2 saat 54 dakika ortalamaya ulaşmış durumda."

"EN ÇOK TELEVİZYON İZLENEN ZAMAN DİLİMİ"

Türkiye'de kadınların erkeklere oranla daha fazla televizyon izlediğini vurgulayan Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kadınlar erkeklere göre günlük ortalama 46 dakika daha fazla televizyon izliyor. Kadınların günlük ortalama televizyon izleme süreleri 4 saat 56 dakika. Türkiye'de geçen yıl en çok televizyon İzmir'de, en az Ankara'da izlendi. İzmir'de 2020 yılında ortalama 4 saat 58, Ankara'da 4 saat 12 dakika olmuştur. Yıl boyunca en fazla pazar günü 4 saat 41 dakikayla televizyon izlendi. En az televizyon izlenen günler ise 4 saat 30 dakika ile salı günleri olmuştur. En çok televizyon izlenen zaman dilimi ise 21.00-24.00 saatleri arası olmuştur. Yıl boyunca yapılan izlemelerin yüzde 28'i 21.00-24.00 arasında gerçekleşmiştir. İkinci sırayı alan zaman dilimi ise toplam izlemeden yüzde 24 pay alan 18.00-21.00 zaman dilimi oldu."

"RATİNG ÖLÇÜMLERİ YAKLAŞIK 4 BİN 300 HANE İLE YAPILIYOR"

Türkiye'de rating ölçümünün RTÜK tarafından hazırlanmış bir yönetmelik kapsamında yapıldığını belirten Güleryüz, panel hanelerinin seçiminin ilk adımının yönetmelik kapsamında TÜİK'den alınan adreslerde yapılan Veri Tabanı Araştırması olduğunu anlattı.

Güleryüz, şunları aktardı:

"Türkiye’de rating ölçümleri 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 4 bin 300 hane ile yapılmaktadır. Raporlama kişi bazlı yapıldığı için hane sayısı kadar raporlamaya baz teşkil eden kişi sayısı da önemlidir ve günlük yaklaşık 16 bin kişiyle raporlama yapıyoruz. Hane ve kişi sayıları açısından Türkiye nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda dünyadaki en büyük panellerden birini yönettiğimizi söyleyebiliriz. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi nüfusu Türkiye’nin kat kat üzerinde olan ülkelerde panellerin daha büyük olması nüfusa oranla değerlendirildiğinde çok doğal bir durumdur."