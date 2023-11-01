Türkiye'nin gizemli kapıları: Bu bölgelere girmek yasak!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:11

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:11

Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ülke. Ancak, bazı yerler vardır ki bu bölgelere girmek kesinlikle yasaktır. Bu yasaklar, çeşitli sebeplerle gelir - bazen güvenlik nedenleriyle, bazen çevresel koruma amaçlarıyla ve bazen de özel mülkiyet haklarını korumak amacıyla. İşte Türkiye'de kesinlikle giremeyeceğiniz bazı yerlerden birkaçı...

İmralı Adası

Türkiye'nin en ünlü yasaklı bölgelerinden biri olan İmralı Adası, terör suçları nedeniyle hüküm giymiş mahkumların tutulduğu bir cezaevi olarak kullanılır. Bu nedenle sivil ziyaretlere kapalıdır.

İncirlik Hava Üssü

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü, Türk Hava Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan stratejik bir askeri üsstür. Güvenlik nedenleri ve askeri operasyonlar sırasında gizliliğin korunması amacıyla, sivil ziyaretçilere ve halka kapalıdır. Bu üs, önemli bir askeri varlık olarak hizmet vermektedir ve sivil girişlere izin verilmemektedir.

Pluto'nun Kapısı (Derinkuyu Yeraltı Şehri)

Kapadokya bölgesinin güzelliklerini tanıyan birçoğumuz, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni keşfetmek istemiştir. Ancak bazı bölümler ve derin tüneller, güvenlik nedenleri ve restore edilmeden dolayı halka kapalıdır. Bu yeraltı şehir, Kapadokya'nın tarihi ve arkeolojik zenginliklerini korumak amacıyla sınırlı ziyaretçilere açıktır.

Kürecik Kalkanı Radar Üssü

Malatya'nın Kürecik ilçesinde bulunur ve NATO tarafından kullanılan bir radar üssüdür. Bu üs, füze savunma sistemlerinin bir parçası olarak stratejik bir öneme sahiptir ve güvenlik nedenleriyle sivil ziyaretçilere kapalıdır. İzinsiz girişlere izin verilmez ve üs, askeri bir tesis olarak sıkı bir şekilde korunur.

Kozmik Oda (Gölbaşı Yerleşkesi)

Kozmik Oda veya yaygın olarak bilinen adıyla "Gölbaşı Yerleşkesi," Türkiye'nin milli güvenliği ve ulusal istihbarat operasyonları için kullanılan stratejik bir tesistir. Bu yerleşke, ulusal güvenlik nedenleri ve gizlilik prensipleri doğrultusunda sivil ziyaretçilere kapalıdır. İzinsiz girişlere kesinlikle izin verilmez ve tesisin iç işleyişi ve işlevleri sıkı bir şekilde gizli tutulur.

Bu örnekler, Türkiye'nin tarihi ve askerleri bilgilerini koruma çabalarının bir parçası olarak ziyaretçilere kapalı olan yerlerden sadece birkaçıdır. Her birinin kendine özgü nedenleri vardır.

