Türklerin genetik kodları ortaya çıktı! 81 şehirden 4 bin kişinin DNA'sı incelendi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:28

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:28

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öncülüğünde yürütülen ve 10 yıl süren kapsamlı bir araştırma, Türk toplumunun genetik yapısını detaylı bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sının incelendiği bu çalışma, genetik çeşitliliğimizin yanı sıra diğer toplumlarla olan benzerliklerimizi de gün yüzüne çıkardı.

10 MİLYON DOLAR BÜTÇEYLE ARAŞTIRMA YAPILDI

Bu geniş çaplı araştırma, Bilkent Üniversitesi'nin yanı sıra Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai gibi prestijli kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 milyon dolar bütçeyle yürütülen projede, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 4 bin kişinin DNA örnekleri toplandı ve analiz edildi.

GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE BÜTÜNLÜK

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk toplumu genetik açıdan yüksek bir çeşitlilik sergiliyor. Bireyler arasında genetik farklılıklar bulunsa da, genel olarak toplumun genetik yapısının bir bütünlük arz ettiği belirtildi. Bu durum, Türkiye'nin coğrafi konumunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

DİĞER TOPLUMLARLA GENETİK BENZERLİKLER

Çalışma, Türk toplumunun genetik yapısının Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu toplumlarıyla ortak bileşenlere sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, Avrupa toplumlarıyla da beklenenden daha yüksek düzeyde benzerlikler tespit edildi. Özellikle İtalya'nın Toscana bölgesi ve İspanya ile genetik yakınlıklar dikkat çekti.

BİLİM DÜNYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Bu kapsamlı araştırma, Amerikan Bilimler Akademisi'nin resmi yayını Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanarak uluslararası bilim camiasında da büyük ilgi gördü. Çalışma, genetik biliminin ilerlemesine ve toplumların genetik yapılarının daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sağladı.