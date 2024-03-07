Turşu sirkeyle mi limonla mı yapılır? Son noktayı 57 yıllık turşucu koydu

Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:23

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:23

Yeşilçam filmlerinden ’Neşeli Günler’de hemen hemen herkesin aşina olduğu, Münir Özkul ile Adile Naşit’in turşu suyu için ’sirke’ ve ’limon’ tartışması günümüzde de devam ediyor. Halk arasında tatlı-sert atışmalara neden olan ’en iyi turşu suyu sirkeden mi yoksa limondan mı yapılır’ tartışmalarına 57 yıllık turşu ustası Hüseyin Nurlu son verdi. Nurlu, "Turşu yazın limonlu, kışın sirkeli olur diye biliyoruz. Ama biz kışın ikisini de kullanıyoruz. Yani yazın limonlu, kışın sirkeli ve limonlu yapıyoruz" dedi.

En lezzetli turşu yapmanın inceliğinin hızdan geçtiğini kaydeden Nurlu, “Turşu yapımında malın tazeliği ve bir o kadar da hız çok önemlidir. Tarladan toplanan mal, 6 saat içerisinde salamuraya girerse kaliteli olur” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ SEBZE VE MEYVEDEN TURŞU OLUR”

57 yıldır turşu işini severek yaptığını ifade eden Hüseyin Nurlu, “Turşunun olmayacağı bir şey yok. Her türlü sebze ve meyden turşu olur. Adamı getirin adamı bile turşu yapayım. Bu işte o derece iddialıyım. Lahana, Çengelköy salatalığı, koruk, bamya, fasulye, karnabahar, havuç, pancar, acur, biber çeşitlerimiz ve limon turşumuza kadar birçok çeşit turşu çeşidimiz mevcut. Bunlar hızlı satılan mallar. Bir de satılmayıp da teşhir için olan mallar var. Yumurta, elma ve armut gibi çeşitlerimiz de var. Satışımız bu ayın başından bu yana gözle görülür bir şekilde arttı. Ayrıca kendimizin özel olarak yaptığı turşu suları da hızlıca tüketiliyor” dedi.