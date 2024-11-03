Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:21

Güncelleme: 03.11.2024 - 09:21

Kitapseverlerin heyecanla beklediği TÜYAP Kitap Fuarı'nın 2024 tarihleri açıklandı. Her yıl farklı etkinlikler, yazar buluşmaları ve imza günleriyle yoğun ilgi gören fuar, bu yıl da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Peki, TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık? TÜYAP kitap fuarı nerede?

TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.

TÜYAP KİTAP FUARI’NA KATILACAK ÜNLÜ YAZARLAR

Bu yıl da fuara katılarak okurlarıyla buluşacak birçok tanınmış yazar var. İşte 2024 TÜYAP Kitap Fuarı’na katılacak bazı ünlü yazarlar:

İlber Ortaylı

Celal Şengör

Acar Albaş

Altan Öymen

Beyza Alkoç

Aslı Arslan

Ahmet Ümit

Ayşe Kulin

Emrah Safa Gürkan

Eray Hacıosmanoğlu

Latife Tekin

Murat Gülsoy

Nevzat Tarhan

Canan Karatay

Selçuk Şirin

Ercan Kesal

Çağan Irmak