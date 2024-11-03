TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık? TÜYAP kitap fuarı nerede?
Her yıl düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 41'incisi bu yıl başladı. Fuar ziyaretinde bulunmak isteyen kitapseverler, ziyaret saatlerini merak ediyor. Peki, TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık? TÜYAP kitap fuarı nerede?
Kitapseverlerin heyecanla beklediği TÜYAP Kitap Fuarı'nın 2024 tarihleri açıklandı. Her yıl farklı etkinlikler, yazar buluşmaları ve imza günleriyle yoğun ilgi gören fuar, bu yıl da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Peki, TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık? TÜYAP kitap fuarı nerede?
TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ
Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.
TÜYAP KİTAP FUARI’NA KATILACAK ÜNLÜ YAZARLAR
Bu yıl da fuara katılarak okurlarıyla buluşacak birçok tanınmış yazar var. İşte 2024 TÜYAP Kitap Fuarı’na katılacak bazı ünlü yazarlar:
İlber Ortaylı
Celal Şengör
Acar Albaş
Altan Öymen
Beyza Alkoç
Aslı Arslan
Ahmet Ümit
Ayşe Kulin
Emrah Safa Gürkan
Eray Hacıosmanoğlu
Latife Tekin
Murat Gülsoy
Nevzat Tarhan
Canan Karatay
Selçuk Şirin
Ercan Kesal
Çağan Irmak
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