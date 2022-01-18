'Üç Kuruş'ta sürpriz ayrılık: Zafer Algöz diziye veda etti

18 Ocak 2022 Salı, 10:50

Yeni sezonda, Show TV'de Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekrana gelmeye başlayan Üç Kuruş dizisinde herkesi şaşırtan bir veda yaşandı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'a 2. bölümde Bahar'ın babası Nezih karakteriyle usta oyuncu Zafer Algöz katılmıştı.

KARTAL NEZİH'İ TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Üç Kuruş'un 17 Ocak Pazartesi yayınlanan 10. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Kartal, uzun süredir başının dertte olduğu Nezih'i tuzağa düşürdü. Nezih başına silah dayayan Kartal'ı umursamadı ve tetiği çekemeyeceğini söyledi.

Ancak Kartal herkesin gözleri önünde Nezih'i öldürdü.

Kartal, Nezih'in cesedini ise Baybars'ın baş adamı Azat'ın mekanına bıraktı. Böylece Zafer Algöz 9 bölüm rol aldığı Üç Kuruş dizisine veda etti.

ÜÇ KURUŞ'UN 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur.

Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.