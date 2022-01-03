Üç kuruş setinde koronavirüs krizi
Üç Kuruş dizisinde üç kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle oyuncular sete çıkamadı.
Show TV’nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Üç Kuruş geçen hafta başı tatile çıktı. Ekibin bugün 10 Ocak’taki yayın için sete çıkması bekleniyordu ancak planlanan olmadı.
TV 100’ye yer alan habere göre; dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.
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