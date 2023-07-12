Google, 'uçak modu'na yönelik yeni bir çalışma yapıyor

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:57

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:57

Google farklı özellikler ve cihazlar için çalışmalarını sürdürürken, yeni bir patent başvurusu ortaya çıktı. Bu patent başvurusuna göre akıllı telefonlarda 'Bağlantılı Uçuş Modu' yer alacak. Telefonlar, basınç, kabin sesleri ve diğer durumları değerlendirerek uçuş moduna geçecek.

Yeni özellik, hızlanma, motor gürültüsü, kabin sesleri, basınç ve radyo sinyallerini algıyacak ve kişinin uçuş yapıp yapmadığını anlayacak.

AB ÜLKELERİ İÇİN DE BİR KARAR ALINMIŞTI

Geliştirilme aşamasında olduğu aktarılan özellikle ilgili şu anda detaylar belli olmasa da geçen yıl Avrupa Komisyonu konu hakkında bir karar almıştı.

Bu karara göre üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarihi 30 Haziran 2023 olarak açıklamıştı. Bu tarihten itibaren artık yolcular, uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecekti.

Yani AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramalarının yanı sıra diğer internetten yapılan işlerini kullanabilecek.