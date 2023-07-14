İnişe geçtiği sırada rotasından çıkan uçak, ikiye bölündü

İçinde 34 kişinin bulunduğu Halla Havayollarına ait bir uçağın, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Aden Adde Havaalanı'na inişe geçtiği sırada rotasından çıkarak beton bariyerlere çarptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:54
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Somali'de içinde 34 kişinin bulunduğu Halla Havayollarına ait bir uçak, başkent Mogadişu'da yer alan Aden Adde Havaalanı'na inişe geçtiği sırada rotasından çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Embraer EMB 120 Brasilia pervaneli uçağın yerel saatle 12.23'te rotasından saparak ikiye bölünmesine neden olan olaya neyin yol açtığı henüz tespit edilemedi.

Ancak, bazı raporlar olası pilot hatasının soruşturma için değerlendirilen bir alan olduğunu gösterirken, yerel raporlar da pilotun inişten önce herhangi bir sorun bildirmediğini öne sürüyor.

 

Kaza, görüntülerinde uçağın kokpitten ikiye ayrıldığı, ardından da beton bariyerlere çarptığı görülüyor.

Halla Havayolları sözcüsü İsmail Mohamud, "Şu anda uçağın sorunu üzerinde çalışıyoruz. Kokpit ses kayıt cihazı ve kara kutu incelendikten sonra gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

11 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili olarak Somali Sivil Havacılık Kurumu, kazada hafif yaralanmalar dışında hayatını kaybeden birinin olmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Somali Sivil Havacılık Kurumu, olayla ilgili ön raporu mevcut soruşturma sonuçlandığında açıklayacak" denildi.


Somali uçak

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