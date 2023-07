İnişe geçtiği sırada rotasından çıkan uçak, ikiye bölündü

Somali'de içinde 34 kişinin bulunduğu Halla Havayollarına ait bir uçak, başkent Mogadişu'da yer alan Aden Adde Havaalanı'na inişe geçtiği sırada rotasından çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Embraer EMB 120 Brasilia pervaneli uçağın yerel saatle 12.23'te rotasından saparak ikiye bölünmesine neden olan olaya neyin yol açtığı henüz tespit edilemedi.

Ancak, bazı raporlar olası pilot hatasının soruşturma için değerlendirilen bir alan olduğunu gösterirken, yerel raporlar da pilotun inişten önce herhangi bir sorun bildirmediğini öne sürüyor.

#Ongoing a Halla Airlines EMB-120 [6O-AAD] crashes in Mogadishu (Somalia). First reports state there were 34 aboard, with 2 injured. On landing, the airpllane left the runway and hit a fence. Updates when possible. pic.twitter.com/OeJFJmcQue