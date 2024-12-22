Uçurtmayı Vurmasınlar'ın oyuncuları 35 yıl sonra aynı karede

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:03

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:03

Tunç Başaran'ın, Feride Çiçekoğlu'nun aynı adlı romanından uyarladığı 1989 yapımı "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi, çevrim içi film izleme platformu MUBİ tarafından restore edilerek izleyiciyle buluştu.



Film, 23 Kasım itibarıyla platformda yayınlanmaya başladı.

GÖSTERİM VE DUYGUSAL BULUŞMA



10 Haber'de yer alan habere göre, filmin restorasyonlu versiyonu Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) ve MUBİ işbirliğiyle Atlas 1948 Sineması’nda özel bir gösterimle izleyicilere sunuldu.



Gösterime filmin oyuncuları da katıldı. Etkinlik sayesinde, filmin başrol oyuncuları Nur Sürer ve Ozan Bilen, tam 35 yıl sonra bir araya gelerek aynı karede buluştu.







Film, hapishane yaşamını bir çocuğun gözünden anlatıyor. Özgürlüğe duyulan özlemi ve dostluğun değerini işleyen yapım, 1980’lerin unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU



Başrollerde yer alan çocuk oyuncu Ozan Bilen ve dönemin yükselen yıldızı Nur Sürer’e; Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya ve Yasemin Alkaya gibi usta oyuncular eşlik ediyor.



35 yıl sonra yeniden gündeme gelen bu etkileyici yapım, artık MUBİ üzerinden izlenebilir.