Uğur Dündar: Görenlerin yardımını rica ediyorum

09 Ocak 2022 Pazar, 14:15

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından 'Scottish Fold' cinsi kedisinin kaybolduğunu paylaştı. Beyaz renkteki kedinin, iki gün önce İstanbul Kavacık'taki Dolaybağı yolunda kaybolduğunu paylaşan Dündar, "Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti. Görenlerin yardımını rica ediyorum" diye yazdı.

Gazeteci Dündar, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.