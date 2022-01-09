Uğur Dündar: Görenlerin yardımını rica ediyorum
Gazeteci Uğur Dündar, kedisinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, "Görenlerin yardımını rica ediyorum" dedi.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından 'Scottish Fold' cinsi kedisinin kaybolduğunu paylaştı. Beyaz renkteki kedinin, iki gün önce İstanbul Kavacık'taki Dolaybağı yolunda kaybolduğunu paylaşan Dündar, "Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti. Görenlerin yardımını rica ediyorum" diye yazdı.
Gazeteci Dündar, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.
Ailemizin sevgilisi Scottish Fold cinsi beyaz kedimiz, iki gün önce İstanbul- Kavacık'da (Dolaybağı Yolu) kayboldu.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 9, 2022
Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti.
Görenlerin yardımını rica ediyorum. pic.twitter.com/xAblhDX26K
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